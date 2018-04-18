投顧：塑化產業上月營收優於預期 靜待庫存去化

2018-04-18 10:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊雅婷 ╱即時報導



3月專業塑化廠商營收大都優於預期，顯示報價雖受庫存壓抑，但需求仍屬正常，因第2季為輕裂廠歲修旺季，近期市場預期心理已帶動價格止跌回升，預期下游開始拉貨後將有助庫存之去化，永豐金投顧目前維持華夏（1305）、國喬（1312）、聯成（1313）及東聯（1710）買進建議。

受中美貿易衝突升溫及信貸緊縮的影響，3月整體塑化需求相對疲弱，交易清淡，部分塑料庫存出現升高的現象，更導致買盤觀望，整體3月塑化報價大都呈現漲多回跌的格局。

時序進入4月後，因部分Cracker廠開始進行歲修，且下游相關產品如SM、PVC、EG亦同步進入歲修旺季，生產廠商大都認為歲修期間供給減少，將有助庫存的去化，故不願降價求售。

近日SM庫存已見明顯下降，報價亦出現上漲，帶動ABS及PS同步上漲，EG 目前庫存尚未出現下降，然部分廠商認為下游化纖廠的庫存並不高，且預期今年化纖需求仍將優於2017年，因此對EG未來報價走勢看法相對樂觀。

PVC雖近期遠東區報價仍呈現持平，然出口印度價格已見回升，目前市場現貨供給仍屬有限，整體供需尚屬平衡，永豐金投顧認為，國內PVC大廠認為進入4月後，印度買盤將回 升，有助支撐報價。

華夏3月營收符合預期，公司表示雖3月下游需求不似1月強勁，但下游拉貨仍屬正常，雖過年後，大陸地區庫存呈現增加，導致價格下滑，然近期大陸內銷市場價格已出現止跌回升，加上第2季日本及韓國多家PVC廠將進行歲修，預期旺季有機會延續至5月底。

東聯首季營收略優於預期，近期雖華東地區庫存 仍高，然近期EG價格已出現反彈再度站回1,000美元以上，目前下游化纖廠開工率維持在八成左右，因市場預期第2季部分EG廠將進行歲修，進場補貨意願提高，惟因庫存未見減少，預期價格上漲幅度可能受限，然預估2018年大陸整體化纖需求仍將優於2017年，EG平均利差有機會高於2017年，且東聯持股39％之上海亞東石化今年有機會虧損減少或小幅獲利，有助東聯獲利提升，維持買進建議。