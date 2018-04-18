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台股攻11000點 投信：等第一季財報助陣

2018-04-18 08:47中央社 台北18日電

台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
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台股近期2次上攻11000點未果，投信表示，4月底上市櫃公司陸續公布第一季財報，預期獲利普遍優於預期，台股有機會再度挑戰前波高點11270點。

受網飛(Netflix)和高盛集團(Goldman Sachs)等企業公布的財報利多激勵，美股連續第2個交易日大漲，道瓊工業指數上漲213.59點、漲幅0.87%、收在24786.63點，NASDAQ指數上漲124.81點、漲幅1.74%、收在7281.10點，S&P 500指數上漲28.55點、漲幅1.07%、收在2706.39點，費城半導體指數上漲25.20點、漲幅1.89%、收在1357.72點。

日盛新台商基金經理人張亞瑋表示，根據路透(Reuter)預估，今年S&P 500企業第一季獲利成長達18.5%，將創下2011年第一季以來新高，財報樂觀支撐美股止穩反彈，基於台股表現相對於全球股市強勁，美股已有開始反彈走勢下，台股有機會再挑戰前波高點。

此外，第二季上市櫃公司將陸續開始召開股東會，確認今年股利發放水準，台灣相較全球亮眼的高殖利率，可望繼續吸引全球資金關注，表現淡季不淡。

張亞瑋指出，目前盤勢區間震盪、盤面個股漲跌互見，漲跌主要反映營收好壞與未來展望樂觀與否，選股仍以長線趨勢看好的晶圓、被動元件、伺服器相關、GPU新品發表受惠個股為主，搭配相對穩健傳產塑化、工具機、金融相關類股，搭上重返11000點的順風車。

台股財報

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