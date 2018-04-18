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美股財報優勁揚 法人估台股整理機會大

2018-04-18 08:45中央社 台北18日電

台股17日跌破月線、季線和10900點；今晨收盤的美股道瓊指數因企業財報表現優異而勁揚213.59點，是否激勵台股止跌回穩，法人認為，台股短線整理機會較高。

美股16日受財報亮眼帶動，三大指數同步收高，帶動17日台股開高後不久由期貨賣壓引發現貨殺低，市場擔憂今天中國軍演觸發緊張情緒，權值股賣壓全數出籠，台股10900點也告失守，收盤雖守在10800點之上，但月線和季線卻失守。

今晨收盤的美股續受企業公布財報利多激勵，尤其是網飛（Netflix）財報點燃科技股漲勢，華爾街股市今天收高，道瓊工業指數大漲213.59點。網飛大漲超過9%；科技股那斯達克指數大漲124.81點或1.74%，收7281.10點。

歐股也受惠中國令人樂觀的經濟數據引發投資人對全球經濟前景的樂觀情緒，並把地緣政治憂慮暫擺一旁，歐股收盤也上揚0.4%到1.6%不等。

法人表示，台股先前因為有股東會前兩個月的融券回補力道支撐，以及高殖利率吸引壽險資金挹注，但近期撐盤力道減弱，台股一口氣跌破月線、季線；加上外資從2月到4月全站在賣方，短期台股難免震盪。

法人指出，權值股台積電明天舉行法說會，值得留意半導體的產業景氣分析。

元大期貨表示，台積電明天舉行法說，但外資卻連續6天賣超，17日跌幅2.26%；而台塑四寶、金融雙雄等權值股表現疲弱，且外資現貨賣超金額擴大至92.1億元，期貨淨多單減碼4614口至3萬6713口，為去年12月11日以來的低點，外資籌碼偏空。

元大期貨認為，美中貿易衝突有擴大的傾向，而外資近日在期現貨籌碼同步偏空，台指期仍有修正壓力。（編輯：張均懋）

台股外資

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