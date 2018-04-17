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日矽併今最後交易 日月光投控4月30日重新掛牌

2018-04-17 11:36經濟日報 記者林超熙╱即時報導

日矽併今（17）日為合併前的最後交易日，明日起日月光（2311）與矽品（2325）將同步下市，兩家合組的日月光投資控股（3711）公司將於4月30日重新掛牌上市。持有矽品股票投資人，日月光投資控股公司將以每股51.2元現金全部收購，另持有日月光股票者，則以每股轉換成0.5股的日月光投資控股，於4月30日上市交易買賣。

日月光今日股價以上漲0.4元，45.9元開出，早盤一度衝上46.1元，再創近三年來的新高價；矽品因今日最後交易後，將會以每股51.2元被日月光收購，因此，這幾個月來股價都在50.9~51.0元的極小區間震盪。

日月光投資控股於30日以新股重新掛牌上市，未掛牌前即獲得外資美林、瑞信、德意志證券等，釋出具看好合併後效益的碰究報告，美林證券並預估控股公司市值將上看4,600億元，逼近大立光4,639億元市值，也激勵市場熱情追逐日月光股價。

美林證券的最新報告指出，以日月光、矽品今年兩家財測及合組日月光投資控股後，預測新公司今年度的稅後純益可上看284億元，在股份轉換僅日月光現有股本一半後，每股純益（EPS）有望挑戰6.33元。

依日月光歷史本益比12~16倍區間計算，日月光投資控股上市，估其市值約新台幣3,516~4,689億元，抑或每股股價在78~104元。

美林證券認為，封測雙雄成立投資控股後，仍將獨立運作兩年，但透過產能優化，結合研發優勢，有望產出良好綜效，因此，美林給予日月光目標價由45元調高為50元，換言之，即日月光投資控股股價為100元。

瑞信證券則認為，封測雙雄合組日月光投資控股後，具備三大優勢：一、規模經濟突出；二、成本及產能有優化潛力；三、供應鏈連結將更為強化，在半導體產業增速恢復年複合成長率8~10%的成長，有利新公司的業務發展。

日月光集團董事長張虔生於日前高雄 K25 廠動土典禮時表示，半導體產業始終是「大者恆大」，日矽合併後穩坐全球第一大封測廠，且因製程上或客戶上的互補，會提高未來客戶層的版圖；日月光和矽品技術一直領先同業，兩家公司的產能都是滿載， 日月光再斥資興建 K25 廠，未來還會繼續投資，即顯示集團接單滿載，客戶訂單源源不斷的強勁流入。

日月光矽品

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