玉晶光盤中股價上攻至423元 近半年高點

2018-04-17 10:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ╱即時報導



鏡頭廠玉晶光（3406）今（17）日早盤股價走揚，盤中上攻至423元，達近半年高點，近日三大法人對其均站在買方。

玉晶光為蘋果iPhone概念股，去年業績年增逾一成，重要的是毛利率提升到四成以上，因此不但在連虧四年後順利轉虧為盈，且歸屬母公司業主淨利達10.47億元，達掛牌以來新高，EPS達10.5元，該公司已擬配發每股現金股利3.5元。

玉晶光今年第1季合併營收為17.84億元，年增近二成，該公司日前應主管機關要求，先行公布2月每股稅後純益（EPS）為0.39元。法人預期，玉晶光今年營收與獲利都有機會更上層樓。