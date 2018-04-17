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頎邦早盤股價逆勢漲逾2% 重新站上5日均線上

2018-04-17 10:03經濟日報 記者林超熙╱即時報導

LCD驅動IC封測頎邦（6147）傳出第2季醞釀調漲LCD驅動IC封測及晶圓凸塊代工價格約5～10％，在股價由72元高檔回檔修正一個半月，股價觸及半年線62.0未破後，今（17）日反守為攻，早盤逆勢上揚逾2%，重新站上5日均線上。

頎邦為全球第一大LCD驅動IC專業封測廠，去年拜客戶端釋出強勁訂單所賜，每股稅後純益（EPS）3.47元。

法人看俏頎邦今年營運，尤其是智慧型手機導入全螢幕風潮後，頎邦可望是最大受惠者；另去年底處分大陸轉投資頎中科技部分股權予京東方集團，預計今年第2季可挹注處分利益19億元，本業與業外皆美。

頎邦封測LCD

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