頎邦早盤股價逆勢漲逾2% 重新站上5日均線上

相關新聞
中共明日軍演、台幣貶 台股盤中大跌逾百點2018-04-17 10:10
玉晶光盤中股價上攻至423元 近半年高點2018-04-17 10:05
中環股價連飆 3月每股仍虧0.06元2018-04-17 09:42
華韡擬現金減資逾5成 每股退還5元2018-04-17 09:03
法人觀點：明泰中長線營運俏2018-04-17 00:49
明泰引進佳世達 估讓出一席董事2018-04-17 00:47
今年來…外資賣超亞股 台股最嚴重2018-04-17 00:30
伊斯蘭基金來台 三大族群買盤有興趣2018-04-17 00:20
證交所招商 瞄準伊斯蘭2018-04-17 00:18
就市論勢／移動通訊、車電 亮眼2018-04-17 00:02
櫃買辦講座 談投資趨勢2018-04-17 00:02
中環等十檔 獲投信青睞2018-04-17 00:01
立弘、建新 申請上市2018-04-17 00:01
日月光控股 30日掛牌2018-04-17 00:01
集保挺體育 贊助射箭賽2018-04-17 00:01
法人教戰 逢黑買強勢股2018-04-17 00:01
券商上月獲利 增六成2018-04-17 00:01
價值型族群 盤面焦點2018-04-17 00:01
台股今年遭外資大賣31億美元 居亞股之冠2018-04-16 17:22
三個理由告訴你 為何鴻海是存股好標的2018-04-16 15:35
風電概念股 配息佳2018-04-16 14:29
吉茂掛牌爆量揚 走勢甜蜜2018-04-16 14:22
新日月光將登場 慶祝行情先到2018-04-16 14:22
外媒爆新製程太貴？台積法說引關注2018-04-16 14:22
瑞祺電上市 大漲逾5成2018-04-16 14:22
新iPhone動起來 砷化鎵三雄Q2營運加溫2018-04-16 13:26
碩鑽擬5月登興櫃 碩禾持股價值可觀2018-04-16 13:19
影／敘利亞戰事 分析師：台股短線震盪 長線攻高2018-04-16 13:11
日矽17日最後交易 日月光投控4/30迎新局2018-04-16 12:54
外資上週賣87億 鴻海連2週賣超冠軍2018-04-16 12:16
半導體法說會登場 台積電打頭陣2018-04-16 12:10
連乾文：影響股市變數多 4月盤局難解2018-04-16 11:06
法人：地緣政治風險影響短暫 後續關注首季財報表現2018-04-16 11:00
鎧勝先蹲後跳 法人估下半年重回成長2018-04-16 10:52
法人：環保與雷射業務看俏 納諾營運回穩2018-04-16 09:57
上市公司董事酬金 這家領得比台積電多2018-04-16 09:43
鎖定三月營收成長股 美股四月反彈機率大2018-04-16 09:09
台股籌碼中性偏多 法人估區間震盪2018-04-16 09:09
上櫃公司董事酬勞 去年僅這家領逾千萬2018-04-16 09:08
熱門文章
日廠MLCC傳停產 台廠三巨頭股價趁勢飆漲2018-04-16 11:43
台股今年遭外資大賣31億美元 居亞股之冠2018-04-16 17:22
外資上週賣87億 鴻海連2週賣超冠軍2018-04-16 12:16
日矽17日最後交易 日月光投控4/30迎新局2018-04-16 12:54
新iPhone動起來 砷化鎵三雄Q2營運加溫2018-04-16 13:26
新日月光30日華麗現身 法人壓寶股價創3年新高2018-04-16 12:06
變數多、市場觀望 台股收跌10.84點2018-04-16 13:41
離岸風電遴選月底公布 概念股權證可留意這兩檔2018-04-16 11:02
群創今年起不辦法說 但會公開財務資料2018-04-16 12:14
風電概念股 配息佳2018-04-16 14:29
南台灣旅行社霸主五福上櫃 大漲26%2018-04-16 15:07
法人教戰 逢黑買強勢股2018-04-17 00:01
明泰引進佳世達 估讓出一席董事2018-04-17 00:47
iPhone傳提前備料 玉晶光漲逾9%大立光翻紅2018-04-16 11:42
外媒爆新製程太貴？台積法說引關注2018-04-16 14:22
穩懋擴產 業績估季季高2018-04-17 00:01
證交所招商 瞄準伊斯蘭2018-04-17 00:18
伊斯蘭基金來台 三大族群買盤有興趣2018-04-17 00:20
今年來…外資賣超亞股 台股最嚴重2018-04-17 00:30
太陽能虧損縮 中美晶期添喜2018-04-16 14:22
燁輝火警 中鋼全力奧援2018-04-17 00:01
李秉傑：LED價格有壓2018-04-17 00:01
半導體法說會登場 台積電打頭陣2018-04-16 12:10
新日月光將登場 慶祝行情先到2018-04-16 14:22
中環等十檔 獲投信青睞2018-04-17 00:01
大毅上月純益 年減八成2018-04-17 00:01
日月光控股 30日掛牌2018-04-17 00:01
價值型族群 盤面焦點2018-04-17 00:01
瑞祺電上市 大漲逾5成2018-04-16 14:22
瑞祺電上市 蜜月行情甜2018-04-17 00:32
蜜月行情甜 瑞祺電通上市首日大漲逾50%2018-04-16 10:35
美律首季獲利 法人看淡2018-04-17 00:01
藥華藥產線升級 競爭力UP2018-04-17 00:02
晶心科 年出貨看增35%2018-04-17 00:01
百和首季獲利衰退 美系外資目標價降到60元2018-04-16 14:42
法人觀點：明泰中長線營運俏2018-04-17 00:49
聯合再生能源 開闢儲能發展方向2018-04-16 11:44
廣達攜陸商 強攻雲商機2018-04-17 00:01
連乾文：影響股市變數多 4月盤局難解2018-04-16 11:06
聯嘉5月9日掛牌 前景俏2018-04-16 14:31
留言