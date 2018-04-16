親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

黯然消魂這一碗 台酒最賣的竟不是酒…

上櫃公司董事酬勞 去年僅這家領逾千萬

2018-04-16 09:08中央社 台北16日電

台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片
分享

上櫃公司106年度董事酬勞出爐，穩懋去年度平均每位董事酬勞達新台幣1046.7萬元，是唯一董事酬金超過千萬元的上櫃公司。

根據公開資訊觀測站公布資訊，106年上櫃公司董事去年平均酬金超過500萬元的共有4家，除穩懋外，還包括群聯的611.2萬元、龍巖的510.7萬元及勝麗的501.6萬元，是去年每股獲利都在4.4元以上的績優股。

若加計員工酬勞，則有8家上櫃公司董事平均領進千萬元以上，其中仍以穩懋平均每位董事領3647.9萬元最多，群聯每位董事領2145.8萬元居次，譜瑞-KY每位董事領1816.2萬元排名第三。

至於晶焱平均每位董事領1402萬元、中光電平均每位董事領1300.6萬元、大億金茂每位董事領1224.1萬元、台半每位董事領1064.7萬元、威剛每位董事領1015.8萬元；顯見上櫃公司中，仍以電子業的董事「薪情」較佳，僅大億金茂董事加計員工酬勞後，實際支領的金額較高。

不過，也有部分上櫃公司去年虧損，但董事仍坐領高薪，金利精密去年虧損3353萬元，董事依舊平均每人領走125.8萬元，台原藥、天良生技、駿熠即使虧損，平均董事酬金也是超過百萬元。

穩懋大億

相關新聞

上市公司董事酬金 這家領得比台積電多

2018-04-16 09:43

鎖定三月營收成長股 美股四月反彈機率大

2018-04-16 09:09

OTC大進擊 內資助攻下波主流誰擔綱?

2018-04-16 08:57

台股籌碼中性偏多 法人估區間震盪

2018-04-16 09:09

就市論勢／矽晶圓需求 強勁

2018-04-16 00:17

陳奕光專欄／生技湧利多 逢低承接

2018-04-16 00:17

凱基下調今年出貨預估 Home Pod供應鏈有壓

2018-04-16 00:17

一周盤前股市解析／被動元件文創可留意

2018-04-16 00:17

獲利看旺股 躍主流

2018-04-16 00:17

博鰲論壇受惠／統一證、元富證 帶財

2018-04-16 00:17

博鰲論壇受惠／健和興貿聯 有看頭

2018-04-16 00:17

博鰲論壇受惠／富邦金、胡連 法人挺

2018-04-16 00:17

博鰲論壇受惠／元大金 利多

2018-04-16 00:17

博鰲論壇受惠股 盤面亮點

2018-04-16 00:17

企業獲利續拚高 全球股市多頭續航股債並進最聰明

2018-04-15 16:49

「萬一」屢攻不克 台股續高檔輪動

2018-04-15 12:52

技術指標／台股三角收斂尾聲 頭肩底將攤牌

2018-04-15 12:52

股海自由行／台股本益比低估 可乘勢布局

2018-04-15 00:36

14檔財報五驚奇股 夠力

2018-04-15 00:25

有實力加發股息公司 聚光

2018-04-15 00:25

股利發放率降 大盤隱憂

2018-04-15 00:23

港股A股化 瞄準台灣生技股拔樁！

2018-04-13 09:35

中多格局形成 生技挖寶大作戰

2018-04-13 09:13

風機股該怎麼選？益通血淚史

2018-04-13 09:09

Q2大飆客 台股政策積極作多

2018-04-12 12:51

那些廠商能夠成為光學股當中的浴火鳳凰

2018-04-12 12:49

謝金河：投機必須有天險可守

2018-04-12 12:46

高股息行情大追蹤 價值型個股將再展風華

2018-04-09 08:59
看更多

熱門文章

台積法說大戲 市場傳不安情緒

2018-04-16 00:45

獲利看旺股 躍主流

2018-04-16 00:17

華通、燿華 Q2營收喊衝

2018-04-16 00:17

南亞科匯損 獲利內傷

2018-04-16 00:48

外資三問台積 盯本季展望

2018-04-16 00:48

陳奕光專欄／生技湧利多 逢低承接

2018-04-16 00:17

華孚 搶特斯拉新車訂單

2018-04-16 00:17

國際照明展在即 晶電、東貝業績發光

2018-04-16 00:17

技術指標／台股三角收斂尾聲 頭肩底將攤牌

2018-04-15 12:52

興櫃18羅漢 市場悍將

2018-04-16 00:17

小米發表新機 英業達來電

2018-04-16 00:17

日月光控股 美林按讚

2018-04-16 00:17

企業獲利續拚高 全球股市多頭續航股債並進最聰明

2018-04-15 16:49

中鴻穩獲利 拚全能量產

2018-04-16 00:17

上櫃公司董事酬勞 去年僅這家領逾千萬

2018-04-16 09:08

就市論勢／矽晶圓需求 強勁

2018-04-16 00:17

威剛：NAND後市不看淡

2018-04-16 00:17

博鰲論壇受惠股 盤面亮點

2018-04-16 00:17

中鋼離岸風電布局 跨步

2018-04-16 00:17

精誠 配息5元

2018-04-16 00:17

凱基下調今年出貨預估 Home Pod供應鏈有壓

2018-04-16 00:17

「萬一」屢攻不克 台股續高檔輪動

2018-04-15 12:52

台光電 保守看上半年

2018-04-16 00:17

一周盤前股市解析／被動元件文創可留意

2018-04-16 00:17

權證教戰／除權息旺季鳴笛 權證留意遠月造市空間

2018-04-15 12:52

大億今年獲利 拚新高

2018-04-16 00:17

分析師：中東衝突不致擴大 台股盤整看多

2018-04-15 17:13

和泰衝業績 新車連發

2018-04-16 00:17

權證講座／賴憲政：擁抱「五四三」題材

2018-04-16 01:20

法人觀點／中鴻兩大利多 後市樂觀

2018-04-16 00:17

興櫃成交前十名 生醫最熱

2018-04-16 00:17

中鴻董座韓義忠 鋼市百科全書

2018-04-16 00:17

權證講座／丁兆宇：生醫族群可留意

2018-04-16 01:20

吉茂今掛牌 每股18.91元

2018-04-16 00:17

博鰲論壇受惠／元大金 利多

2018-04-16 00:17

穩懋、玉晶光 認購火

2018-04-16 00:17

博鰲論壇受惠／健和興貿聯 有看頭

2018-04-16 00:17

櫃買人氣旺 價量齊揚

2018-04-16 00:17

投資不如預期 新纖出脫所有系通持股

2018-04-15 23:18

博鰲論壇受惠／統一證、元富證 帶財

2018-04-16 00:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top