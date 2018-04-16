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獲利看旺股 躍主流

2018-04-16 00:17經濟日報 記者王皓正／台北報導

台股盤勢高檔震盪，本周將上演指數11,000點攻防戰。法人表示，國際政經局面不定將使台股漲跌的輪動性提高，盤面主流可聚焦「財報與展望」俱佳族群。

富蘭克林華美投信表示，短線台股屢攻11,000點不過，在量能相對偏低下，盤勢仍暫難擺脫半年線到11,100點之間的震盪格局。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，目前市場最關注的議題仍是中美貿易戰對全球經濟影響。其中電子產品方面，因非直接供貨，估計對台灣影響不大，預期台股短線走勢仍將隨國際股市浮沉。

台新投顧副總黃文清則指出，預計台股箱型走勢將持續一波，後續再觀察是否有向上彈升機會點，建議投資人短線布局，應以「財報與展望」俱佳族群為主。

由於這些「財報與展望」俱佳族群的族群，普偏具備長期競爭力、展望正向與產業獲利可期等特點，股價相對較有表現機會。

例如國巨、環球晶、長華科、樺漢、上銀、宜鼎、貿聯-KY、穩懋等，今年首季營收年增均逾三成、且法人預估今年每股稅後純益（EPS）將超過10元。

展望後市，分析師表示，國際政經局面不定將使台股漲跌的輪動性提高，然台灣2月景氣對策信號由黃藍燈轉呈綠燈，顯示國內景氣穩定，建議可觀察指數守穩的關鍵點位，並視為合理進場的布局契機。

短線上，大盤將有大陸軍演及台指期結算等變數干擾，外資短線操作可能轉於趨保守，預期台股仍以區間整理為主。

族群方面，則以較具題材的中小型股，如漲價題材的被動元件、印刷電路板、銅箔基板及受惠低基期，與大陸政策的生技股較具機會；至於高殖利率個股，也有機會成為資金移轉的避風港。

十大「財報與展望」俱佳族群 圖／經濟日報提供
十大「財報與展望」俱佳族群 圖／經濟日報提供
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台股財報台指期結算

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