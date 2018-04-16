就市論勢／矽晶圓需求 強勁

2018-04-16 00:17 經濟日報 曾炎裕（群益投顧副總裁）



盤勢分析

股王大立光繳出市場預期中的獲利數字，下個焦點是本周四（19日）的台積電法說會，美股也將進入財報周，多數企業財報業績將略低於上季度但優於預期，且對今年營運展望樂觀，網飛Netflex（4/17）、Google（4/23）、亞馬遜（4/26）與蘋果（5/2）的財報成績單，可望幫助美國科技股挑戰前高。

貿易戰消息雜陳，美國總統川普又考慮重新加入跨太平洋夥伴協定（TPP），而且有信心解決美國和中國能解決貿易衝突，美中兩國最終可能不會互相徵收新的關稅，加上上周對俄羅斯嗆聲後又改口，川普性格認為鎂光燈（或推特）才有價值而不管消息好壞，這和中國傳統認為「君無戲言」落差極大。

半導體產業景氣穩定，6、8與12吋等系列矽晶圓產能供給吃緊，價格將逐季調漲到明年底，主要原因是智慧家庭、物聯網、車電、電動車等需求愈來愈多，記憶體、車用電子、電源管理系統需求強勁。

供給面因素由於矽晶圓投資門檻高，加上晶圓廠客戶長期合作夥伴維持品質與良率，矽晶圓產業生態呈現寡占，擴產是滿足需求而不是啟動價格競爭。 曾炎裕看好生技矽晶圓 圖／經濟日報提供 分享 facebook

投資建議

外資4月動向與3月類似呈現觀望態度，短線尚無大舉調節的壓力，後續操作轉折關鍵在於美股表現與台積電法說會。

短線台股趨勢是「大股放一邊、炒作（小股）有利可圖」，小股當家自然搭配「反市場操作」，許多投機色彩濃厚個股盤中可能逆勢拉抬或殺低，技術面維持多頭者仍有向上空間。

此外，第1季財報陸續公布，財報業績不佳者股價可能逆勢下跌，投資人必須先由首季營收預估獲利表現。