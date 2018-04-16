親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

港金像獎／台灣作品「大佛普拉斯」獲最佳兩岸華語電影

就市論勢／矽晶圓需求 強勁

2018-04-16 00:17經濟日報 曾炎裕（群益投顧副總裁）

盤勢分析

股王大立光繳出市場預期中的獲利數字，下個焦點是本周四（19日）的台積電法說會，美股也將進入財報周，多數企業財報業績將略低於上季度但優於預期，且對今年營運展望樂觀，網飛Netflex（4/17）、Google（4/23）、亞馬遜（4/26）與蘋果（5/2）的財報成績單，可望幫助美國科技股挑戰前高。

貿易戰消息雜陳，美國總統川普又考慮重新加入跨太平洋夥伴協定（TPP），而且有信心解決美國和中國能解決貿易衝突，美中兩國最終可能不會互相徵收新的關稅，加上上周對俄羅斯嗆聲後又改口，川普性格認為鎂光燈（或推特）才有價值而不管消息好壞，這和中國傳統認為「君無戲言」落差極大。

半導體產業景氣穩定，6、8與12吋等系列矽晶圓產能供給吃緊，價格將逐季調漲到明年底，主要原因是智慧家庭、物聯網、車電、電動車等需求愈來愈多，記憶體、車用電子、電源管理系統需求強勁。

供給面因素由於矽晶圓投資門檻高，加上晶圓廠客戶長期合作夥伴維持品質與良率，矽晶圓產業生態呈現寡占，擴產是滿足需求而不是啟動價格競爭。

曾炎裕看好生技矽晶圓 圖／經濟日報提供
曾炎裕看好生技矽晶圓 圖／經濟日報提供
分享

投資建議

外資4月動向與3月類似呈現觀望態度，短線尚無大舉調節的壓力，後續操作轉折關鍵在於美股表現與台積電法說會。

短線台股趨勢是「大股放一邊、炒作（小股）有利可圖」，小股當家自然搭配「反市場操作」，許多投機色彩濃厚個股盤中可能逆勢拉抬或殺低，技術面維持多頭者仍有向上空間。

此外，第1季財報陸續公布，財報業績不佳者股價可能逆勢下跌，投資人必須先由首季營收預估獲利表現。

矽晶圓財報

相關新聞

獲利看旺股 躍主流

2018-04-16 00:17

陳奕光專欄／生技湧利多 逢低承接

2018-04-16 00:17

凱基下調今年出貨預估 Home Pod供應鏈有壓

2018-04-16 00:17

一周盤前股市解析／被動元件文創可留意

2018-04-16 00:17

企業獲利續拚高 全球股市多頭續航股債並進最聰明

2018-04-15 16:49

「萬一」屢攻不克 台股續高檔輪動

2018-04-15 12:52

技術指標／台股三角收斂尾聲 頭肩底將攤牌

2018-04-15 12:52

股海自由行／台股本益比低估 可乘勢布局

2018-04-15 00:36

14檔財報五驚奇股 夠力

2018-04-15 00:25

有實力加發股息公司 聚光

2018-04-15 00:25

股利發放率降 大盤隱憂

2018-04-15 00:23

兩指標下滑…股利趕不上獲利 台股隱憂

2018-04-15 00:15

股海常勝軍／投機風起 留意籌碼面變化

2018-04-14 00:50

15檔Q1業績讚 外資搶

2018-04-14 00:20

港股A股化 瞄準台灣生技股拔樁！

2018-04-13 09:35

中多格局形成 生技挖寶大作戰

2018-04-13 09:13

風機股該怎麼選？益通血淚史

2018-04-13 09:09

Q2大飆客 台股政策積極作多

2018-04-12 12:51

那些廠商能夠成為光學股當中的浴火鳳凰

2018-04-12 12:49

謝金河：投機必須有天險可守

2018-04-12 12:46

高股息行情大追蹤 價值型個股將再展風華

2018-04-09 08:59
看更多

熱門文章

王道銀、開發金 展望受矚目

2018-04-15 00:49

台積19日法說 牽動台股走勢

2018-04-15 00:48

瑞祺電16日上市 迎蜜月行情

2018-04-15 00:49

企業獲利續拚高 全球股市多頭續航股債並進最聰明

2018-04-15 16:49

技術指標／台股三角收斂尾聲 頭肩底將攤牌

2018-04-15 12:52

「萬一」屢攻不克 台股續高檔輪動

2018-04-15 12:52

分析師：中東衝突不致擴大 台股盤整看多

2018-04-15 17:13

權證教戰／除權息旺季鳴笛 權證留意遠月造市空間

2018-04-15 12:52

法人觀點／致和證穩獲利 經紀收益、資產活化是關鍵

2018-04-15 13:28

致和證在地化深耕 數位化轉型

2018-04-15 13:28

致和證上櫃3願：流通、增亮、吸客

2018-04-15 13:28

從期貨看現貨／台指期守住季線 可伺機攻堅

2018-04-15 12:52

投資不如預期 新纖出脫所有系通持股

2018-04-15 23:18

華通、燿華 Q2營收喊衝

2018-04-16 00:17

獲利看旺股 躍主流

2018-04-16 00:17

一周盤前股市解析／被動元件文創可留意

2018-04-16 00:17

精誠 配息5元

2018-04-16 00:17

凱基下調今年出貨預估 Home Pod供應鏈有壓

2018-04-16 00:17

陳奕光專欄／生技湧利多 逢低承接

2018-04-16 00:17

日月光控股 美林按讚

2018-04-16 00:17

就市論勢／矽晶圓需求 強勁

2018-04-16 00:17

國際照明展在即 晶電、東貝業績發光

2018-04-16 00:17

台光電 保守看上半年

2018-04-16 00:17

小米發表新機 英業達來電

2018-04-16 00:17

華孚 搶特斯拉新車訂單

2018-04-16 00:17

威剛：NAND後市不看淡

2018-04-16 00:17

中鋼離岸風電布局 跨步

2018-04-16 00:17

中鴻穩獲利 拚全能量產

2018-04-16 00:17

中鴻董座韓義忠 鋼市百科全書

2018-04-16 00:17

法人觀點／中鴻兩大利多 後市樂觀

2018-04-16 00:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top