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港金像獎／台灣作品「大佛普拉斯」獲最佳兩岸華語電影

一周盤前股市解析／被動元件文創可留意

2018-04-16 00:17經濟日報 記者 周克威

原本劍拔弩張的中美貿易衝突，近期出現緩和跡象中，台股上周周K線上漲143點，重返季線與月線，不過，在周末美、英、法對敘利亞發射飛彈，中東緊張情勢再起下，市場專家建議，近期操作宜回歸基本面。

台新2000高科技基金經理人沈建宏指出，近期全球股市受中美貿易紛爭所影響，波動性明顯放大，雖然貿易磋商期不確定因素干擾影響著金融市場，但雙方的態度維持克制，最終仍會以談判協商為主，屆時金融市場情勢可望較為緩和。

沈建宏表示，台股方面，去年上市櫃公司獲利攀升，預估今年總配發股息達1.6兆元歷史新高，台股平均殖利率將達4%。高殖利率股風險趨避誘因受相對青睞，另外，也持續看好漲勢不歇的被動元件、記憶體等。

日盛首選基金經理人楊遠瀚表示，外資期現貨同步減碼，在外資停止偏空操作前，短線以區間震盪格局為主，市場觀望本周半導體龍頭法說會，對科技股第2季展望，後市選股仍回歸各產業基本面以及政府政策面。

目前第2季開始，電子開始逐步進入旺季，企業成長動能不會太差，盤勢中性偏多看待，半導體、AI、車用需求續增，供應商擴產穩健，矽晶圓供需仍緊漲價動能延續，ADAS與電動車為產業發展重點，雷達、鏡頭、電池與半導體元件受惠。

也有法人機構指出，中東局勢緊張、加上利率正常化、中國在台海軍演等因素，因此操作上，建議且看且走不可過度樂觀，由於內資勢力的抬頭是本波台股抗跌最重要的因素，只要多頭能在盤面找到施力點，盤面人氣便不會潰散。

指數漲到11,000點以上、應增加風險意識，並逐步提高手上資金水位，選股可以留意生技、被動元件、自動化與文創等內資主導的族群。

台股半導體高殖利率

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