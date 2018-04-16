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港金像獎／台灣作品「大佛普拉斯」獲最佳兩岸華語電影

陳奕光專欄／生技湧利多 逢低承接

2018-04-16 00:17經濟日報 陳奕光

美國總統川普態度反覆，貿易政策的時而多時而空，加上敘利亞地緣風險再起，短線全球股市隨著訊息面持續震盪，同時道瓊在4月開盤第一天即以長黑坐收，目前則是在年線與季線呈現區間整理。

回到台灣加權指數，外資籌碼雖然買盤並不積極，但是也未再見到大幅賣超，且在官股進出呈現低買高賣的態度下，預計指數短線仍以區間震盪為主。

因此，在指數進入整理階段，則提供了個股或族群的發揮空間。其中，被動元件與生技則算是表態相對整齊且股價延續性較高的兩大族群。

被動元件在日廠轉進高階如車用產品的市場後，所空出來的中低階則由台廠、陸廠瓜分，加上各家廠商未大肆增擴產能，在供給缺口維持價格持續調漲，包括國巨（2327）、華新科、禾伸堂、日電貿等股價也未見敗筆。

不過被動元件看似不見風險，然股價從2017一路漲到2018年，基期墊高股價漲多就是最大的風險，反觀生技族群籌碼沉潛兩年多，其與大盤指數的相對位階，目前生技醫療指數僅回升至2016年10月的位置。

因此，今年以來即使生技族群看似漲多，然就基期的概念來說，仍是處在相對低檔，而近期漲多回測之下，存在逢低承接的空間。

特別是，自去年底以來生技類股利多頻傳，從中美冠科-KY、百略陸續遭到外資併購下市的啟示，可以了解到台灣生技的能量在政策偏多與人才的養育上具備一定競爭力，且在部分個股評價相對偏低未反映其真實價值的情況，已開始受到資金的注意。

就未來一季來看，智擎抗癌新藥PEP503可望於6月進行授權，此外學名藥廠展旺厄他培南藥證最快於6月中旬也將有機會取得。

另一方面，除了新藥與學名藥股的操作，具備營運動能轉強的醫材、保健食品、醫美等個股也將值得留意。尤其是，中國中產階級與二線城市消費力道的崛起，對於保健、美容等的需求成長力道將彌補一線城市放緩的現況。

若以龍頭大江評價已超過30倍本益比來看，相關如葡萄王、麗豐-KY等則有望隨之提升，特別是麗豐在經歷調整，營運自2017年下半年已出現明顯回升，且在今年費用控管持續、調整銷售策略等多方挹注，營收、獲利皆有機會達到高雙位數成長幅度。

（作者是第一金投顧董事長）

生技族群個股被動元件

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