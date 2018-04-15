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有實力加發股息公司 聚光

2018-04-15 00:25經濟日報 記者周克威／台北報導

經濟日報提供
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上市櫃公司股東會陸續登場，由於台積電、統一超現金股利發放水準創歷史新高，投資人高度關注其他各家預計發放的股利水準與去年獲利是否相當，具調高現金股利實力的台塑、環球晶、創意等成為焦點。

台股去年隨矽晶圓、記憶體等產業市況大幅翻轉，上市櫃公司合力交出創歷史新高的獲利2.19兆元，許多公司董事會也大方送，現金股利優於2016年，像是台積電的8元就寫歷史新紀錄，但也有部分因擴大資本支出等考量，發放股利較為保守，在股東會上可能面臨小股東的挑戰。

截至目前為止，在1,685家上市櫃公司中，已有1,453家宣布年度股利，當中的412家董事會決定不發股利，家數逼近前一度的445家。在決定發放的公司中，以全銓113.8元最高，其他超過20元的還有信立55元、統一超25元、精華25元、旭隼20元；超過10元的有群聯、國巨、美律、數字、華碩、信驊、譜瑞-KY等26家。也因為全體公司獲利創新高、但不發放的公司家數也在增加，引發小股東的質疑。

資誠會計師事務所所長周建宏表示，公司決定是否增發股利，主要是考量公司手中有無足夠的現金，若是沒有可以自行運用的資金、就算小股東聲音再大也沒用；若手中有可以自行使用的現金，股東會上增發股利的可能性就較高。

就IFRS會計制度來說，自由現金流量（FCF）就是觀察有無增股利實力的重要指標。據統計，今年股利配發率低於過往三年平均（採算術平均）水準，同時，2017年自由現金流量又大於前一年度，意味有加發現金股利實力，且在過去20個交易日、外資等法人逢低加碼逾1,500張，包括至上、國喬、台塑、友達、環球晶等15家。

股利股東會

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