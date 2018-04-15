14檔財報五驚奇股 夠力

2018-04-15 00:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ／台北報導



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上市櫃公司進入第1季財報公布期，法人看好表現優異者將是領軍突圍金融市場動盪、中東政治緊張的股海明燈，篩選第1季營收維持季、年雙成長，毛利率為正數、3月營收呈年與月同步成長、法人與大戶逆勢搶買的「五大驚奇」個股，包括南亞、中美晶、亞德客-KY等14檔，力助台股重返11,000點。

美中貿易摩擦有望落幕，但美、英、法又在敘利亞問題上，與俄國相互博弈，造成台股在11,000點關前裹足不前、外資期現貨偏向空方，尤其中東緊張情勢再起，明（16）日台股又將再呈多空對峙局面。

台新投顧總經理李鎮宇指出，國際地緣政治風險再次升高，短期內需觀察對油價、全球景氣復甦腳步等層面造成的衝擊，近期操作回歸基本面，尤其是第1季營收出爐後，操盤人開始調整持股部位，第1季傳統淡季交出亮麗成績單的個股，是後市多方焦點。

根據統計，法人圈看好的焦點，集中在第1季營收較去年同期、去年第4季同步成長，且前一季毛利率為正數，配合國際產業脈動趨勢向上，顯示獲利有機會成長，同時，三大法人在上周逆勢布局逾2,000張，大戶與中實戶同步跟進，包括華新、潤泰新、國喬、南亞等14檔。

第一金投顧董事長陳奕光分析，這些法人提前搶買的業績成長股，集中在塑化、鋼鐵、銅價上漲受惠等原物料股，以及客戶需求強勁的工具機、漲價題材的矽晶圓與被動元件等三大族群上。