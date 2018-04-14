外資不加碼又逢美轟敘 台股下週盤整機率高

2018-04-14 13:39 中央社 台北14日電



外資近來對台股不積極，連帶使大型權值股缺乏表現，加上美英聯軍轟炸敘利亞，分析師認為，下週台股盤整機率高。

台北股市昨天收在10965.39點，上漲10.10點，成交值新台幣1235.43億元。

繼大立光之後，重量級的台積電法人說明會將在19日登場，除第2季營運展望之外，7奈米製程進展、極紫外光微影系統引進情況，以及虛擬貨幣帶動的高速運算都是市場關注焦點。

華南投顧董事長儲祥生表示，美英聯軍轟炸敘利亞因非全面性戰爭，所以對國際股市，以及台股都是短暫影響。由於蘋果手機銷售不是十分理想，加上中國大陸手機銷售不如預期，台積電等蘋概股受到波及，外資不加碼大型股，台股只能由小型股表現。

儲祥生說，在台積電等大型股陷入整理情況下，電子相關股票都不會太強，反而是小型股較為搶眼；台股短線應以盤整盤為主，指數空間不會太大，有些股票大漲，卻可能是看得到，吃不到，因此若非自己熟悉的個股，並不建議跟進。

宏遠投顧指出，現階段可找股價跌深、被三大法人遺棄、本益比偏低的股票，就是找被遺棄的珍珠股票，例如最近出現的跌深股反彈現象。