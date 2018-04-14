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15檔Q1業績讚 外資搶

2018-04-14 00:20經濟日報 記者王淑以／台北報導

外資今年以來進行台股換股操作，賣多買少，投資人操作台股的難度攀高 報系資料照
外資今年以來進行台股換股操作，賣多買少，投資人操作台股的難度攀高 報系資料照
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外資今年以來進行台股換股操作，賣多買少，投資人操作台股的難度攀高。綜合法人評估第1季業績加上外資布局卡位，篩選華新科等15檔獲利悍將為下周台股衝11,000點關卡先鋒。

進入第2季，國際金融情勢因美國總統川普引發不確定，使得外資對台股操作保守，並於近日出現匯出情形，讓台股在10,900點至11,000點之間震盪盤整。日盛投顧總經理李秀利指出，外資今年以來減碼台股887億元，八大公股行庫則買超台股218億元，儘管外資對台股賣超金額頗高，但觀察外資操作大幅度進行換股操作，尤其今年產業透明度高、財務數據亮眼及產業市占率攀高的為布局優先。

挑選去年毛利率、營益率、稅後純益率均創下近十年來新高，且今年第1季合併營收年增率正數，去年第4季每股純益（EPS）優於去年第3季，同時今年3月以來外資站在買方的個股，計有華新科、致茂、國巨、恒耀等15檔。

統一投顧董事長黎方國表示，外資偏愛的個股，共同特點就是毛利率、營益率及稅後純益率創高，顯示產業地位具競爭優勢、或技術突破、市占率提升等，最明顯的就是被動元件上下游供應鏈，如華新科、國巨等。

此外，玉晶光3D sensing滲透率提高奏效，根據財報顯示，玉晶光去年毛利率、營益率及稅後純益率分別達40.8%、19.2%及12.9%，都創下十年來新高，營運即將重回2004及2005年的大好榮景，隨著股價壓回整理及年報公布後，外資持續回補玉晶光。

李秀利認為，台股技術面上，短、中期均線糾結於10,900點附近。短線外資資金未大幅度回籠之際，台股反覆震盪整理，有利於多頭走得更遠更長。

經濟日報提供
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台股外資華新科

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