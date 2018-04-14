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股海常勝軍／投機風起 留意籌碼面變化

2018-04-14 00:50經濟日報 朱成志

上次專欄我提出政府偏多，內資主力把握機會炒股，世紀鋼、上緯炒太高，略降溫了。由於3月營收數字公布，居然高達138家上市櫃公司營收創新高，比去年同期還多了44家，並且總營收跳升到2.19兆元，這是非常好的成績，4月主流應該來自正規軍，包括了業績好、景氣回升型、漲價概念股等等，尤其被動元件、矽晶圓這些市場最關心的首選，國巨及環球晶雙創500元以上新天價。

台積電3月營收創歷史新高，衝破了千億大關，年增高達20.8%，可以用「噴出」來形容，可是利多不漲，距離1月最高點266元遙遠，徘徊在季線才245元左右，台積電營收暴增，但外資反而小賣；股王大立光腰斬跌到3,000元，第1季每股純益（EPS）才29元，今年EPS下修到190元，3月營收減13.4%，外資反而小買反彈15%，營收不是單純解讀。

來自中國的比特大陸大單讓台積電突破新高，另一個挖礦指標撼訊，3月營收創13.18億的歷史新高，不但月增145%，年增高達五倍之多，不過9日在創下420元的天價後，這幾天反而大跌到300元大關，「大投機」還是有臨界點，AMD的GPU好日子結束，nVidia的新GPU要出來了，反而創意看漲。

因為2016年外資大買超3,201億元，那時月K線出現六連紅，2017年外資大買超1,552億元，月K線出現九連紅，但是今年至13日外資賣超高達887億元，換言之，1月的11,270點可能就是高點。

3月營收好，再加上公布配息已經有1,031家公司，今年總配息約1.5~1.6兆元，高股息殖利率是台股強大防線，今年2月一度跌破年線到10,189點，目前高姿態挺立在季線之上，下檔有限。但是敗筆在太多的短線，當沖金額逼近700億元，上市的當沖比重約24%，櫃買市場比重更高，去年12月15日創紀錄42%，最近雖然降一點，但也還在28%左右。

第1季台股大戶減少2,100人，中實戶少了一些，但業內炒手當沖更兇，台股盤勢並不穩定，外資持續賣超，高檔有限，但是下檔均線有強大的支撐，如果每天成交量包括當沖就只有1,200億元左右，變成內資主力搏殺的戰場，炒股以籌碼面為主，愈來愈偏投機。

國巨集團旗下孫公司凱美，去年4月出售子公司股權，獲利約30億元，日前運用手上資金去買佳邦15%股權，造成連飆五根漲停板到45.1元。

新併購天王陳泰銘持續的整合，讓他擁有市場定價權，NB廠缺貨不得不接受漲價。

佳邦每年都賺錢，董事長及總經理都是RD背景的博士，公司保守但擁有16億元約當現金，子公司鈺邦是全球固態電容僅次於日本的第二大廠，今年擴廠業績將大幅成長，EPS由以前2元多到今年至少5元，第1季營收創歷史新高，陳泰銘一箭雙鵰佳邦及鈺邦。這凸顯許多好公司股價太委屈，未來很可能被惡意併購。

最近香港及新加坡證交所都來台挖角大熱的生技股，健永也轉向美國掛牌，許多公司分散到大陸A股掛牌，中國國務院總理李克強推一缸子生技新藥利多，值得主管機關深思如何把台股市場做大。投資者應該利用川普打貿易戰期間逢低布局，他是做秀玩假的，結束之後必有不錯的行情，5~6月更看好陸股入摩的熱身。

（作者是萬寶投顧董事長）

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