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李秀利：台股Q2大區間震盪 10,500點有強力支撐

2018-04-13 08:21經濟日報 記者王皓正╱即時報導

日盛投顧總經理李秀利表示，在揮別首季產業淡季後，台股第2季將呈現大區間震盪，在10,500點有強力支撐，今年波段高點11,270點則相對有壓，建議投資人應逢高停利。

台股日盛投顧

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