四跡象…大戶沒落跑

2018-04-13 01:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／台北報導



第1季大戶成交金額逾5億元及1至5億元人數雙雙減少，外界擔憂是否大戶落跑，對此台灣證券交易所及萬寶投顧董事長朱成志均認為大戶並未落跑，而且「本季更熱」。

證交所副總經理陳麗卿指出，上季成交金額高於1億元人數減少，與農曆春節不無關係，因為營業天數減，累計成交金額也減少，進一步觀察2012年來，首季成交金額逾億元人數皆比前年第4季少，而今年第1季，成交逾5億元以上有1,135人，仍比2013-2017年同期5、600多人來得多，大戶不見得落跑。

朱成志表示，近期台股有四跡象，足證大戶、主力沒落跑，而是熱得不得了：第一，上季台股自2月6日發生股災，加權指數還沒站上11,000點大關，櫃買指數卻逆勢創高，中小型股炒得火熱，其次，單論台股成交量，上季集中市場日均量1,339億元，仍較前季1,244億元增，櫃買市場也保持熱度，大戶籌碼未跑。

第三，包含集中和櫃買市場當沖比率仍高，3月來說，集中市場當沖日均占比24%，比2月約22%增加，及至近期仍有25%，內資重心的櫃買市場更直逼三成，大戶還很瘋「沖沖樂」。對應當沖金額，集中市場單日沖出600億元稀鬆平常，是第四個大戶沒跑訊號。

朱成志指出，由於上述四個跡象，配合台股進入季報、股利密集公布，題材豐富，除績優正規軍有發揮餘地，中小型股也不看淡，本季大戶可望更熱。