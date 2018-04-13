多頭護台積 大盤守月線

2018-04-13 01:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王淑以 ／台北報導



新台幣昨（12）日爆量貶值衝擊，台積電昨遭外資賣超減碼，股價下挫1.2%，拖累台股未順利站穩11,000點。法人則認為，台股挾五大利多，5月中旬前指數仍朝突破前高11,270點邁進。

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台股昨日開小高並站回11,000點，但隨後傳出美國將對敘利亞發射飛彈，新台幣開始貶值，台積電由小漲開始下殺，指數跟著翻落盤下，並跌破月線，但尾盤再見近3,000張買進成交，使得台積電跌幅收斂，也使得台股由下跌39點縮減為小跌18點收10,955點，再站回月線，成交量較前日縮減至1,108億元，不過外資昨日賣超台積電增加至8,627張為近四日最多，也成為外資賣超排行第五大個股。

整體來看，外資昨日連二賣並擴大賣超台股66億元，台指期淨多單大幅減少7,032口至41,572口，外資的買進賣權增加2萬餘口至136,328口，富邦期貨協理范炳杰認為，外資現階段對台股態度偏向保守，且台股K線來到三角收斂末端，下周三（18日）台指期結算後多空將表態。由於外資在台股的籌碼面極度弱勢，因此台股上升趨勢線不宜摜破。

不過，昨日八大公股行庫由連三賣轉為買超11.12億元，並買超台積電1,065張護盤，第一金投顧董事長陳奕光認為，顯示台股多頭行情有政府背後強勁支撐。