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聚積顯示屏驅動IC出貨加溫 第2季業績看成長

2018-04-12 19:46經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

LED驅動晶片廠聚積（3527）去年下半年營運回升，今年第1季維持去年出貨步調，首季營收較去年同期成長逾一成，今年原本看好大陸顯示屏驅動IC出貨成長，公司表示，首季美國及韓國客戶下單較預期積極，第2季以目前看來，市場法人評估，該公司可維持往年優於首季的步調。

去年對聚積來說，公司展現積極的營運策略，聚積原本單季毛利率均維持三成以上的聚積，去年第2季在大陸廠商的價格競爭下，毛利率下滑到22.7%，不過，聚積對此市場價格競爭也快速反應，第3季立即調整產品組，去年3、4季毛利率快速出現回升至29%以上水準。

對於今年首季營收6.84億元，較去年同期成長12.16%，公司表示，成長主要動能是大型顯示屏的驅動IC出貨優於預期，原本公司就看好今年大陸市場的出貨表現，但除了大陸客戶出貨符合預期之外，今年第1季美國及韓國的，主要出貨室內大型顯示屏的客戶拉貨更是優於預期，因此首季營收明顯成長。

對於第2季營收，該公司僅低調表示，依照過去的產業景氣循環，第2季營收及獲利都會有優於首季表現，對於第2季成長幅度，市場法人則是預估，有機會較首季成長一成左右水準。

另外，在毛利率表現上，該公司表示，有去年第2季毛利率急跌的經驗之後，公司對於目前標準型及利基型產品的出貨比重均有嚴謹的掌握，而今年第1季以出貨比重來看，利基型產品佔比約在三至四成，公司預估，今年第1季單季毛利率也可望維持在29%以上水準。

毛利率營收韓國

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