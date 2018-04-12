美俄交火助漲 元石油正2創掛牌新高價

2018-04-12 12:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



中東局勢緊張，國際油價大漲，布蘭德原油期貨11日晚間衝上四年高，西德州輕原油期價盤中也漲1%，激勵台股掛牌的元石油正2（00672L）今創下24.59元新高價，午盤左右大漲近6%。

另外，掛牌最久的元石油今天也漲2.9%，華頓S&P布蘭特正2漲5%，皆躍居盤面強勢標的。

華爾街見聞報導，美國能源資訊局（EIA）11日公布原油數據向上，美國原油產量增加6.5萬桶至每日1,052萬桶，連七周增，同時美國原油庫存也增加330萬桶至4.2億桶，汽油庫存小增至2.3億桶。庫存增加往往被視為不利油價，但因美俄隔空交火，俄羅斯揚言擊落美國射向敘利亞飛彈，導致油價不跌反漲。

元大投信期貨信託部副總經理譚士屏表示，油價自跨越60美元大關以來，投資人明顯居高思危，原油相關ETF規模驟減。值得注意的是，全球通膨已吹響號角，高盛、美林等大型機構不約而同預期，油價還會邁進70-80美元，配合石油輸出國家組織（OPEC）有意延長減產，原油需求日增，無須過度看淡。

譚士屏建議，擅長判斷油價區間或技術分析者，可設定來回操作價位，逢低布原型ETF，積極買槓桿ETF，至高檔轉買反向ETF，原型部位續抱。

從今日盤中交易狀況，已可見到部分買盤高檔避險，元石油反1雖下跌2.7%，盤中卻出現買盤大於賣盤的溢價，元石油正2小幅折價。