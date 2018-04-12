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李秀利：台股4月下旬行情 留意美中、敘利亞等地緣風險

2018-04-12 12:10經濟日報 記者周克威╱即時報導

日盛投顧總經理李秀利表示，台股4月中下旬行情的焦點，在國內的部份，以上市櫃公司重量級公司的法說會為主，國際上，美股則是蘋果等大企業在超級財報周登場後的內容為焦點，由於美國總統川普的減稅效應陸續浮現，因此，預期都可交出不錯的獲利數字；另外，國際地緣政治風險也是影響行情的關鍵，除中美貿易大戰外，敘利亞的美俄關係也將影響行情走勢，同時在國際油價走揚下，塑化等原物料股，都是聚焦點，預估指數區間是10,800點上下震盪的走勢。

國際油價台股日盛投顧

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