親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

點頭了！蔡英文親自鼓勵選新北市長 「蘇貞昌願意承擔」

鋼鐵貿易的世界大戰：中國真的害死了「美國製造」嗎？

法人：汽車零組件仍吹逆風 看好貿聯、和大等

2018-04-12 10:47經濟日報 記者楊雅婷╱即時報導

汽車零組件產業仍吹逆風，但若干電動車、ADAS及油耗效率相關公司2018年將表現領先。凱基投顧表示，台灣汽車零組件類股今年來下挫2.1%，表現遜於台股整體的3.2%漲幅，且自2017年10月前次高點拉回10.2%，反映2017年第4季獲利疲弱及Tesla近期事件挑戰。

不過，Tesla概念股將重拾股價動能，同時建議投資人買進2018年獲利成長展望穩健的個股，包括為升（2231）、和大（1536）、貿聯-KY（3665）及智伸科（4551）等。

台灣汽車零組件產業2017年第4季營收年增7.2%，但獲利年減22.2%，主因業者持續承受新台幣強升及原物料漲價負面影響。

整體產業2017年第4季平均毛利率年減至23.5%，為三年來表現最差的第4季，整體營業利益率也年減到10.6%，整體2017年表現好壞參半。

觀察台灣汽車零組件無懼台幣兌美元與人民幣升值8.9%、2.2%，2017年營收仍成長6.3%，凱基投顧認為這反映車市表現平淡之際業者市占率穩健擴增。然而2017年獲利不僅面臨台幣升值利空，也飽受原物料漲價之害，導致營業利益年減7.5%，淨利年減12.5%。銅、鋁和聚丙烯價格分別於2017年上漲29.5%、20%、15%。此外，2017年匯損共計22億元，侵蝕整體產業稅前獲利7.2%。

不過，凱基投顧調查顯示2018年整體營收成長前景審慎樂觀，業者冀望能抵銷原物料漲價及新台幣升值的負面影響。零組件業者預期電動車與先進駕駛輔助系統ADAS趨勢向上，以及透過新客戶和新訂單提高市占帶動2018營收成長。

台灣汽車零組件產業第1季營收年增5.6%，但季減3.7%，產業並將於第2季進入淡季。鑑於台灣汽車零組件產業仍面臨逆風，包括中國及美國車市銷售前景平淡，預估2018年營收成長率仍將高於獲利成長率。

因此，看好擁有強勁技術優勢及佈局產業趨勢，包括電動車、ADAS和燃油經濟性的零組件業者。

營收汽車零組件凱基投顧

相關新聞

券商防洗錢 金流列重點

2018-04-12 00:02

績優中小股 輪漲機率大

2018-04-12 00:01

非電多頭氣盛 法人青睞

2018-04-12 00:01

法人：市場專注超高齡社會題材 可留意金融股

2018-04-12 10:13

無懼美股震盪 特別股可佈局

2018-04-12 09:26

資金續由股轉入債 三大信用債吸金

2018-04-12 09:24

專家：雙印主權債 強健2018資產配置體質

2018-04-12 09:23

貿易戰起風浪 中國醫藥行業成為避風港

2018-04-12 09:21

景氣展望仍具上行空間 題材股伺機入場

2018-04-12 09:21

美股下挫 台股拚守穩月線

2018-04-12 09:11

櫃買董、總出馬 點燃新火花

2018-04-12 02:18

櫃買中心「三拚」 力抗陸港股磁吸效應

2018-04-12 01:34

就市論勢／被動元件能見度佳

2018-04-12 00:02

權證宣導會 17日登場

2018-04-12 00:02

集團小金雞 受關注

2018-04-12 00:01

外資找新星 瞄準海外

2018-04-12 00:01

Nike財報優 供應鏈卻兩樣情

2018-04-11 14:39

PCB續熱 法人喊買華通、台郡

2018-04-11 14:39

虹揚、德微 積極搶攻車用

2018-04-11 14:30

中美貿易擔憂降溫 台股收漲46.84點站穩月線

2018-04-11 13:48

寶佳資產持股台新金7％ 加計轉投資未達10%

2018-04-11 13:18

志聖連3個月加碼均豪 今年持股增34%

2018-04-11 12:28

投顧：Nike最新獲利數字優於預期 有助台灣供應鏈發展

2018-04-11 11:04

美股大漲有助台股續攻 短打先看強勢股

2018-04-11 08:35

高股息行情大追蹤 價值型個股將再展風華

2018-04-09 08:59

藍籌30 大立光有望入列

2018-04-09 00:03

一周盤前解析／晶圓代工、記憶體 可短打

2018-04-09 00:03

朱晏民專欄／3D感測將掀下一波換機潮

2018-04-09 00:03

被動式交易盛行…是主因

2018-04-09 00:03

外資券商排名洗牌 美林變一哥

2018-04-09 00:03

大盤有壓 乘機低接

2018-04-09 00:03

台股連假後開盤 補跌壓力大

2018-04-09 00:03

股海指南針／押寶低基期股 波動中取勝

2018-04-07 00:23
看更多

熱門文章

宏達電股東會紀念品亮相 後背包及VR體驗抵用券

2018-04-11 19:11

主機板、顯示卡廠3月營收佳 法人唱旺微星

2018-04-11 20:34

光碟月月漲 中環翁明顯：還有5年迴光返照

2018-04-11 14:30

Nike財報優 供應鏈卻兩樣情

2018-04-11 14:39

PCB續熱 法人喊買華通、台郡

2018-04-11 14:39

中石化股東會通過 不配發股利

2018-04-11 19:16

PCB廠商3月營收普遍回復 但蘋概股表現較不如預期

2018-04-11 12:10

六福皇宮熄燈盼止血 股價挫跌逾5%

2018-04-11 11:01

半導體1Q營收出爐 法人維持聯電、世界評等

2018-04-11 20:34

HTC公布 2018年股東常會紀念品品項

2018-04-11 17:57

聯鈞3D感測看好 法人估今年獲利大回升

2018-04-11 12:29

光碟片喊漲 中環、錸德盤中爆量漲停

2018-04-11 11:41

緯創GDR暫定發行價格為28元

2018-04-11 19:19

直得全年EPS法人上看6元

2018-04-12 00:02

達邁淡季漲價 業績補

2018-04-12 00:02

非電多頭氣盛 法人青睞

2018-04-12 00:01

汎德永業好賺 搶10月上市

2018-04-11 14:39

中美貿易擔憂降溫 台股收漲46.84點站穩月線

2018-04-11 13:48

挖礦退燒 概念股臉綠

2018-04-12 00:02

就市論勢／被動元件能見度佳

2018-04-12 00:02

績優中小股 輪漲機率大

2018-04-12 00:01

技嘉3月亮麗 帶量揚

2018-04-11 14:30

不配股卻投資京華城 惹議

2018-04-12 00:02

中石化改選 公司派大勝

2018-04-12 00:02

緯創發行GDR 價格暫定28元

2018-04-12 00:02

櫃買中心「三拚」 力抗陸港股磁吸效應

2018-04-12 01:34

台達電 首季營收同期新高

2018-04-11 14:39

中美貿易戰若開打 這家100%台灣製造公司可望受惠

2018-04-11 11:34

集團小金雞 受關注

2018-04-12 00:01

玉晶光融券數 不減反增

2018-04-12 00:02

董監改選 傳市場派介入

2018-04-12 00:02

入旺季 穩懋期吐悶氣

2018-04-11 14:30

券商防洗錢 金流列重點

2018-04-12 00:02

寶佳資產持股台新金7％ 加計轉投資未達10%

2018-04-11 13:18

中環：檔案光碟 下波主打星

2018-04-12 00:02

汽車零配件聯展開展 車王電、為升走強

2018-04-11 14:30

半導體通路首季旺 Q2增溫

2018-04-11 14:30

大螢幕大容量…手機主流

2018-04-12 00:02

陸開放金融業 證期業備戰

2018-04-11 14:30

東台攻海外 年營收衝百億

2018-04-12 00:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top