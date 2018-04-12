法人：汽車零組件仍吹逆風 看好貿聯、和大等

2018-04-12 10:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊雅婷 ╱即時報導



汽車零組件產業仍吹逆風，但若干電動車、ADAS及油耗效率相關公司2018年將表現領先。凱基投顧表示，台灣汽車零組件類股今年來下挫2.1%，表現遜於台股整體的3.2%漲幅，且自2017年10月前次高點拉回10.2%，反映2017年第4季獲利疲弱及Tesla近期事件挑戰。

不過，Tesla概念股將重拾股價動能，同時建議投資人買進2018年獲利成長展望穩健的個股，包括為升（2231）、和大（1536）、貿聯-KY（3665）及智伸科（4551）等。

台灣汽車零組件產業2017年第4季營收年增7.2%，但獲利年減22.2%，主因業者持續承受新台幣強升及原物料漲價負面影響。

整體產業2017年第4季平均毛利率年減至23.5%，為三年來表現最差的第4季，整體營業利益率也年減到10.6%，整體2017年表現好壞參半。

觀察台灣汽車零組件無懼台幣兌美元與人民幣升值8.9%、2.2%，2017年營收仍成長6.3%，凱基投顧認為這反映車市表現平淡之際業者市占率穩健擴增。然而2017年獲利不僅面臨台幣升值利空，也飽受原物料漲價之害，導致營業利益年減7.5%，淨利年減12.5%。銅、鋁和聚丙烯價格分別於2017年上漲29.5%、20%、15%。此外，2017年匯損共計22億元，侵蝕整體產業稅前獲利7.2%。

不過，凱基投顧調查顯示2018年整體營收成長前景審慎樂觀，業者冀望能抵銷原物料漲價及新台幣升值的負面影響。零組件業者預期電動車與先進駕駛輔助系統ADAS趨勢向上，以及透過新客戶和新訂單提高市占帶動2018營收成長。

台灣汽車零組件產業第1季營收年增5.6%，但季減3.7%，產業並將於第2季進入淡季。鑑於台灣汽車零組件產業仍面臨逆風，包括中國及美國車市銷售前景平淡，預估2018年營收成長率仍將高於獲利成長率。

因此，看好擁有強勁技術優勢及佈局產業趨勢，包括電動車、ADAS和燃油經濟性的零組件業者。