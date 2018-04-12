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美股下挫 台股拚守穩月線

2018-04-12 09:11中央社 台北12日電

敘利亞加上中美貿易戰，美股三大指數、歐洲股市均告下跌。聯合報系資料照
敘利亞加上中美貿易戰，美股三大指數、歐洲股市均告下跌。聯合報系資料照
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敘利亞戰雲密布，加上中美貿易戰陰影持續，美股三大指數下挫，歐洲股市均告下跌，台股11日上漲46.84點，收在10974.02點，投顧表示，觀察台股指數今天是否能守穩月線10947點。

美國總統川普誓言要對敘利亞被控使用化武一事，對敘國發動攻擊，加上聯準會(Fed)公布的會議紀錄指貿易戰陰影為經濟成長帶來不利因素，美股聞聲下挫。

道瓊工業指數跌0.9%，以24189.45點作收。標準普爾指數跌0.6%，收在2642.19點。科技股那斯達克指數跌0.4%，收7069.03點。投資人緊張不安，歐洲股市均告下跌。

台股11日上漲46.84點，收在10974.02點，成交值新台幣1288.48億元。外資及陸資賣超8.31億元，投信買超0.87億元，自營商買超15.86億元。三大法人合計買超8.42億元。

中國人民銀行行長易綱11日公布12項金融開放措施，日盛投顧認為，這些金融開放措施對台灣金融業是大利多，過去遭到兩岸服貿協議卡關的措施，幾乎都放行，預期將掀起台灣金融業新一波西進風潮，已在大陸市場立足的台灣相關金控業者相對較有機會。

日盛投顧表示，觀察台股指數今天是否能守穩月線10947點並挑戰3月22日前波高點11120點附近，上攻成交量是否大於20日均量，聚焦半導體、被動元件、工業4.0、車用、生技、高殖利率、金融等族群。

台股指數

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