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投信：股債波動恢復正常 牛市修正1成有可能

2018-04-11 19:33中央社 台北11日電

美中貿易戰牽動投資敏感神經，摩根投信亞洲首席市場策略師許長泰表示，去年股債波動度雙雙降低實屬罕見，今年在波動恢復正常後，就算全球股市處牛市，修正1成也是正常。

許長泰表示，去年亞股漲幅高達34%，年內最大跌幅卻不到5%，股債波動度雙雙滑至波段新低，實屬相當罕見，今年全球股市在不確定因素影響下，波動度將回歸常態。

許長泰分析，美國主要經濟數據持續報喜，目前消費信心處於高位，企業投資也連年反彈，預期通膨年底有望進一步升溫，加上3月聯邦準備理事會公開市場委員會(FOMC)再上調經濟前景，不少官員態度也逐步轉偏鷹派，預期利率正常化步伐將較去年積極，今年可望有3至4次升息機會，預估美國10年期公債殖利率年底前將緩步攀升至3%至3.25%。

許長泰指出，通膨走揚和利率走升反映美國經濟好轉，全球景氣同步受惠，也有利於風險性資產表現，特別是新興市場因與全球經濟連動度高，景氣升溫最能激勵新興國家企業獲利成長動能，且近期原物料和商品價格回升，也有助於企業營運效率與獲利能力，預料將帶動新興市場股票和信用債券持續走強。

許長泰說明，新興市場長年遭到低估，股價表現落後，即便去年已經強漲過一波，目前整體新興市場股價淨值比相較過去15年平均值仍有5%的折價，特別是亞股、中國大陸A股和東協，折價幅度甚至都有1成，價值面優勢有望吸引資金回流，輔以亞洲企業獲利前景依舊向好，補漲空間令人期待。

新興市場亞股通膨

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