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寶佳資產持股台新金7％ 加計轉投資未達10%

2018-04-11 13:18經濟日報 記者夏淑賢╱即時報導

寶佳集團持有台新金（2887）股票合計9.95%，包括寶佳集團董事長林陳海擔任董座的寶佳資產持股7%，寶佳集團副董事長林家宏擔任董事長的源通投資持有約2%多，林陳海本人持有台新金股票不到1%，但已可徵求委託書。

為表善意並呼應金管會主委顧立雄有意緊縮委託書徵求規則，寶佳集團此選任台新金董事，仍是只有寶佳資產一家擔任徵求人，進行上限3%個人徵求，林陳海不會同時徵求委託書。源通投資因為持股未滿一年並不能做委託書徵求。

台新金金管會顧立雄

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