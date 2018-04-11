作空大跌卻慘賠 交易人盼建立退單機制

2018-04-11 13:16 中央社 台北11日電



台股2月6日狂跌逾500點，做空台股選擇權交易人卻慘賠，律師劉作時今天代表「期權受害自救會」發言表示，台股大跌選擇權卻逆勢漲停，就算沒有完整退單機制，也該有半套機制。

劉作時指出，依現行期貨交易制度，選擇權風險指標維持率為25%，低於25%就要補繳保證金。2月6日台股重挫逾500點，台股選擇權卻高掛漲停，造成做空交易人風險指標維持率低於25%，須補大量保證金，期貨商幫交易人強制平倉，讓市場價格更顯嚴重扭曲。

劉作時今天在金融監督管理委員會證券期貨局陳情，接受中央社採訪時指出，台股大跌，台股選擇權卻大漲，而且直接漲停，造成交易人保證金不足，被期貨商強制平倉，賣在最差價位。因選擇權市場8時45分開盤，交易人只有2分鐘可以補保證金，該如何補錢？恐怕就算是人類極限也辦不到。

他強調，現行台股選擇權遇到價格嚴重背離時，沒有退單機制，雖然台灣期貨交易所正在研議機制，但對2月6日做空選擇權的交易人而言，已造成傷害。

他建議，若無法及時推出選擇權退單機制，可以先推出半套退單機制，例如台股大跌，台股選擇權卻逆勢上漲，當漲幅達半跟停板即自動退單。印度、韓國選擇權市場都有退單機制，雖然不是完善的機制，但先做半套也比不做好。

今天上百位期權交易人集結在證期局前，抗議主管機關多次與期交所、期貨商開會，卻不願意花點時間聽受害人陳情。