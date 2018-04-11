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美股大漲有助台股續攻 短打先看強勢股

2018-04-11 08:35中央社 台北11日電

由於美中貿易緊張關係緩和，美股今天收高，道瓊工業指數大漲428.9點，有利台股上...
由於美中貿易緊張關係緩和，美股今天收高，道瓊工業指數大漲428.9點，有利台股上攻。法新社
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由於美中貿易緊張關係緩和，美股今天收高，道瓊工業指數大漲428.9點，有利台股上攻；法人認為，短線台股在季線附近整理格局未變，強勢題材個股人氣回溫，可優先短打。

臉書股價今天收盤大漲4.5%，創近兩年來單日最大漲幅。道瓊工業指數大漲428.9點或1.79%，以24408點作收；標準普爾指數大漲43.71點或1.67%，收在2656.87點；科技股那斯達克指數大漲143.96點或2.07%，收7094.30點。

台股5日收復10900點大關、季線約10904點，一度收復月線約10948點，尾盤電子漲幅收斂，月線得而復失，終場漲33.65點，收在10927.18點，成交值新台幣1414.33億元。外資及陸資買超17.48億元，投信賣超1.01億元，自營商買超9.17億元；三大法人合計買超25.64億元。

金控業今年第一季獲利全數出爐，在工作天數恢復正常後，15家上市櫃金控稅後純益達新台幣1088.25億元、成長近8成；國泰金控累計獲利率先突破200億元大關。

晶圓代工廠台積電3月業績表現亮麗，營收突破新台幣1000億元大關，達1036.97億元，刷新單月歷史新高；第一季營收達2480.79億元，年增6.1%，創下歷年同期新高。

動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科與記憶體模組廠威剛3月業績同步攀高，其中南亞科3月營收達新台幣67.23億元，創11年來新高紀錄；威剛3月營收32.53億元，為57個月新高。

法人表示，台股本波段指標修正走勢壓力降溫，多方有上攻企圖，但往上套牢沉重，指數難擺脫季線附近整理走勢，操作上可擇強勢題材股靈活短打，以業績電子股、外銷股、生技股為主。

台股美股

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