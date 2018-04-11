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觀光類股淡季不淡 三月營收走揚

2018-04-11 02:22中央社 台北10日電

觀光類股瓦城泰統集團今天公布3月營收年增超過7%，第1季營收破新台幣10億元創新高；王品3月營收年增10.81%，美食年增15%，雅茗年增13.44%。

瓦城承接年節營收雙升氣勢，且因尾牙春酒服務口碑持續延燒，首度延長活動檔期，3月無畏餐飲淡季，業績仍穩步走高，單月營收達3.19億元，年增7.32%，助攻第1季營收衝上10.69億元，年增2.31%，創單季新高。

展望後市，瓦城說，除史上最長清明連假及母親節檔期帶動旺盛聚餐需求，加上集團既有品牌新展店與將推出的第7個南洋新品牌助攻下，今年第2季營收、獲利可望再拚新高。

王品集團3月營收一掃餐飲業「三窮四絕」淡季魔咒，繳出亮眼成績單，兩岸合併營收13億元，年增10.81%，創西元2015年以來3月年增率最大增幅。

其中，王品台灣事業群推出優惠，帶動年後餐飲消費熱潮，3月營收創7.3億元佳績，年增率4年來首度翻正，大幅成長13.72%；中國大陸事業群也在新品牌挹注營收下，營收達5.7億元，年增7.31%。

美食公布自結3月合併營收達21億元，年增15%；今年1到3月合計營收年增15%，年增率寫下4年來同期新高。

法人指出，美食今年前3個月營收維持穩健雙位數成長，主要反映持續拓展2大海外市場成績，包括中國大陸的同店成長及美國的快速展店。雖一年來美元兌新台幣貶值約5%，使美國市場營收相對受低估，但合併營收仍超過新台幣61億元。

雅茗天地集團3月合併營收達1.69億元，月增18.04%，受惠全球展店布局加速，及外送餐飲業務持續成長，帶動雅茗今年第1季合併營收達5.3億元，較去年同期成長14.22%，締造單季營收次高紀錄，也創歷年第1季新高。

雅茗表示，第2季起將是飲品旺季，將持續推行「菁英200計畫」與實施多品牌策略，積極遴選培訓優化區域加盟主，以完整大數據營銷系統和行政後勤資源，快速攻占茶飲市場。

雄獅旅遊3月營收淨額達26.4億元，年增39.6%；第1季單季營收達67.4億元，較去年同期成長21.4%，續創第1季同期歷史新高。

雄獅旅遊分析大幅成長主因，包括持續整合目的地元件，透過精準行銷深耕分眾市場，輔以區隔定價策略推出差異化商品，今年雄獅以特有3C營運模式，結合「郵輪+」概念，獨家推出2個梯次的日韓賞櫻包船行程，第一梯次3月26日滿載3000多名旅客幸福啟航。此外，3月接獲壽險業橫跨兩岸共同舉辦的千人獎勵旅遊團，都為營收挹注正向動能。

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