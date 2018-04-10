聯嘉光電5月將掛牌 今年業績優於去年

2018-04-10 18:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



LED車燈元件及模組廠聯嘉光電（6288）10日舉辦上市前業績說明會，董事長兼總經理黃昉鈺表示，去年因匯兌損失加上部分客戶車款延後出貨，使得全年業績較前一年下滑，今年營運將重回成長軌道，公司今年營收及獲利均可雙位數成長。

聯嘉光電5月9日掛牌上市，每股承銷價格暫定約18-20元間，聯嘉光電主要車燈客戶為Flex-N-Gate、Hella及Magna，占營收比中為65-70%。2017年也獲得特斯拉Model 3訂單。

以業績表現來看，聯嘉光電去年營收為26.36億元，年增6.7%，毛利率18.3%，毛利率略低於前一年度的20.8%，營業利益為7695萬元，稅前盈餘8834萬元，全年稅後純益7055萬元，年減32%，每股稅後純益為0.47元，也較前一年度0.68元下滑。

對於去年業績較前年下滑，黃昉鈺指出，主要是受到客戶車廠多款新舊車銜接時程延後，加上匯率影響，使得業績不如預期，但因對未來產業展望樂觀，加上逐年成長的汽車長期訂單，業績可望回到正成長。

黃昉鈺表示，聯嘉光電第1季買下美國密西根新廠，主要是看好美國總統川普的降稅政策，加上避免匯率變動，將來新廠設立後可以就近服務客戶，購置新廠之後，有利美國四大車廠等客戶增加下單量。

此外，聯嘉光電在大陸有東莞、深圳生產基地，營運總部在台灣，美國加州有服務據點。

聯嘉光電第1季營收為8.24億元，年增46.2%，主要為車廠導入量產，為下半年新廠準備。