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六福皇宮熄燈 年損失近12億元營收

光磊感測接單旺 今年新產能增一成

2018-04-10 18:54經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

去年以來國內不少LED廠業績及接單回溫，光磊（2340）鎖定穿戴型市場、汽車市場之後，該公司今年在感測市場接單情況熱絡，新產能開出之下，今年營運可望優於去年。

光磊受惠於光學感知需求逐年放大，使得感測元件業務逐年增長，加上車載以及穿戴市場需求成長，感測元件產能已滿載，公司去年下半年已規劃擴產約一成，有助產品組合優化與獲利表現，新產能今年第1季陸續開出，對營收貢獻，預料第2季之後會較為明顯。

公司指出，去年以來在感測市場接單情況不錯，積極擴產一成，在新產能效益下，有利今年業績表現，該公司也表示，即使新產能已陸續投入，目前看來產能略為吃緊，公司對今年在感測市場的相關產品出貨持樂觀看法。

此外，法人也關注光磊的車用產品，光磊表示，車用產品以售後市場為主，車內指示燈、卡車車燈均為目前產品之一，但佔整體系統產品比重仍不高，估計約一成，此部分出貨未來佔營運比重仍有增長空間。

觀察該公司的營運表現，雖然去年在調整產品結構之下，全年獲利較前一年下滑約二成，全年每股稅後純益為1.33元，但若是看過去幾年的間的營運水準，光磊則是穩定維持獲利，相對多數LED廠在面臨大陸廠競爭，調整產品結構及營運策略時，多出現二至三年的營運低潮，光磊過去幾年獲利表現相對穩健。

光磊3月營收4.69億元，較上月增加20.68%，較去年同月減少7.64%；今年第1季營收為13.11億元，較去年同期減少16.64%，預料未來在新產能逐漸貢獻營收之後，單季營運可望呈現成長表現。

營收LED

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