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三星7奈米緊追 台積電奪海思、蘋果單穩軍心

2018-04-10 12:36經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

晶圓龍頭台積電（2330）與三星在7奈米戰爭進入白熱化階段。根據南韓媒體報導，三星將早半年時間完成7奈米製程，並拿下高通8系列高階處理器大單。面對三星捷報頻傳，台積電不遑多讓，傳出奪下華為海思麒麟980處理器大單，並於本季開始生產，而蘋果、聯發科、輝達等也陸續採用7奈米製程，在7奈米戰役仍穩操勝算。

根據南韓媒體SEDaily報導，三星在7奈米製程加快腳步，將提早半年技術研發，並導入極紫外線曝光（EUV）技術，而研發團隊並朝向5奈米製程技術前進，預計在2018年下半年開始，以7奈米製程生產高通驍龍855及三星Exynos 9820處理器，目前已將設計資料庫交給大客戶高通。

面對三星緊追，台積電在7奈米佈局老神在在，按部就班進行，去年第4季進行風險性試產，上季開始量產。延續先前幾代合作關係，台積電再次取得華為海思麒麟980處理器大單，該處理器將以7奈米製程生產，預計本季開始進入量產，而第二代加入人工智慧神經網路單元也將採用台積電7奈米製程生產。

聯發科也在今日宣布推出業界第一7奈米FinFET矽認證，未來將該矽智財順利整合進入各種前端產品設計之中。輝達（NVIDIA）也確定新一代晶片Orin將採用台積電7奈米生產。

另外，相當確定蘋果下世代A12處理器也將交由台積電7奈米生產，市場預期第2季開始投片，第3季開始放量。台積電7奈米今年將超過50個專案採用，年營收會超過10%，出貨高峰期落在第3季。

另外，台積電為拉大競爭者距離、持續保持領先優勢，除了加速7奈米製程導入EUV的時程，在今年底建立試產產線，並擴大扇出型晶圓級高階封裝產能，而7奈米研發團隊並已開始研發3奈米製程技術，保持技術領先優勢。

台積電奈米

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