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截圖當證據？內政部長葉俊榮竟為浙江大學兼職教授

台股多空交雜 開盤下跌7.89點

2018-04-10 09:39經濟日報 記者林超熙╱即時報導

台股今（10）日擁有三個利多題材，包括一、財政部公布3月出口金額299.9億美元，歷史新高，表現超乎預期，且預期4月出口有機會再呈雙位數成長；二、當沖降稅已獲立院初審通過，實施期延長三年八個月至2021年底；三、美股四大指數昨日全數收紅。

雖台股受惠諸多利多題材刺激，但台指期今日一早卻以下跌29點小黑開出，且在現貨市場開盤前，台指期多半陷於盤下作弱勢震盪，使得今日台股以下跌7.89點的10,885.64點開出，蘋概三雄台積電（2330）、大立光（3008）與鴻海（2317）表現強弱不一，僅有股王大立光早盤力守3,000元大關，進而有反守為攻的強勁表現，早盤指數維持於小黑與小紅間震盪。

另在其他大型指標股上，多數均壓在小黑至平盤間來回震盪，包括台塑（1301）、南亞（1303）、遠東新（1402）、中鋼（2002）、日月光（2311）、華碩（2357）、友達（2409）、國泰金（2882）、富邦金（2881）及遠傳（4904）等，涵蓋傳產、金融、科技等台灣50成份大型股，今日早盤均處於盤下弱勢整理。

今日盤面強勢族群清一色都是股本小、外資、投信或自營商等法人鮮少會加碼的個股，包括一早即攻上漲停的合機（1618）、濟生（4111）、台船（2208）、及成（3095）、大山（1615）、尚凡（5278）、東碩（3272）、茂矽（2342）、易威（1799）、和康生（1783）、雙喜（5516）等，均是開盤不到20分鐘就亮燈漲停的強勢股。

證券分析師表示，去年財報、股利政策及今年第1季營收全部出爐，業績好壞也全部揭開在陽光下，原本市場寄望在年報全公告後，外資等三大法人及市場大戶買盤可望轉向具有業績的個股，但依目前盤面看，市場強勢股仍圍繞在資金敢炒的投機股上，形成強者恆強上。

投資人於追漲之際，應有高度風險意識及善設停損機制，以防漲幅已高的投機股萬一回檔修正時，低檔無人敢接的重挫風險。　

台股台指期

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