股息殖利率誘人 中電盤中攻漲停

2018-04-09 11:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ╱即時報導



照明廠商中電（1611）去年股息殖利率高，今日股價受到買盤青睞，早盤攻上漲停價位。該公司去年EPS為1.55元，擬配發每股現金股利1元，盈餘配發率約64.5％，以該公司上周收盤價來計算，殖利率超過8％，外資對其已連二買。

中電去年合併營收為27.04億元，比前年小增，並有出售台北商辦資產挹注收益，去年獲利為6.18億元，今年前二月業績則為4.33億元，呈現小幅年增。