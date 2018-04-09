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當沖證交稅減半是否常態化？ 財長提三種結果

2018-04-09 11:20經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

股市當沖證交稅減半，是否要常態性實施？財政部長許虞哲表示，還要再觀察，未來有三種可能，第一是讓當沖證交稅常態化，第二繼續延長，第三就是退場。

立法院財委會今天審查證交法第二條之二修正草案，也就是股市當沖證交稅減半修正，財政部長許虞哲表示，當沖證交稅減半對提振股市的效果還要觀察一下，因為這次到3月底只觀察11個月，一個制度一個措施希望再觀察久一點。

，觀察久一點以後有三個選項，第一讓他常態化繼續延長，也就是沒有期限，第二繼續延長觀察，第三就是退場。

證交稅許虞哲立法院

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