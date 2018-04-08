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股海自由行／金融市場波動大 抱緊高息股

2018-04-08 00:56經濟日報 陳豊丰

美中貿易大戰方興未艾，日前美國針對鋼鋁兩項產品祭出25%、10%懲罰性關稅，但中國並未列入豁免名單中，中國隨即以川普簽署之232條款違背WTO公平貿易之精神，不符合安全例外、且對中國利益造成嚴重損害為由，自4月2日起對美國七類128項產品終止關稅減讓，並在現行關稅稅率之上再加徵15%、25%的關稅，藉此回應美國單方面的行動。

中國回應模式顯然較投資人的預期強硬一些，也意味著美國貿易代表署列出第二波關稅清單時，中國極可能也依樣畫葫蘆，擴大對美國產品的貿易制裁，因此，後續的貿易談判能否達到川普的預定目標，進而讓貿易爭端畫下句點，目前看來風險仍高，也意味著未來兩周金融市場仍將隨著相關議題動盪。

至於在經濟基本面的部分，3月的數據將陸續出爐，尤其是3月的天候及工作天數大致恢復正常，第1季的經濟成長率乃至於企業營運狀況，可望完整真實呈現。但甫公布的美國3月ISM製造業指數表現平平，由前月60.8降至59.3，其中，新接訂單及出口訂單指數雙雙滑落，且跌幅居十個分項指數中的前三位，顯示製造業景氣雖持續擴張，但動能放緩。另外，存貨分項指數亦告滑落，顯示生產端的庫存水準上揚，若對照近兩月私人消費支出轉趨停滯的走勢，兩者相吻合，也意味著美國首季經濟成長率將低於去年第四季的表現，預料台灣的情況將十分類似。

另一方面，從受訪廠商的回應不難發現，多數廠商對自身產業景的看法依舊樂觀，主要的18個產業中，多達17個認為景氣較上月改善，尤以鋼鐵、塑膠橡膠及電子相關產業的態度最為樂觀；值得留意的是，金屬相關業者對於景氣的看法幾乎全面樂觀，顯示近期川普提高鋼鋁關稅的政策，對於美國川關產業確實帶來一些正面的影響，相關產業確實出現了搶貨的急單，同時也導致價格攀升的情況。

這些變化或許已在川普盤算之中，業者的樂觀態度，可能再度鼓舞川普推動關稅壁壘的政策，藉此保護美國國內的產業，但此舉對於全球貿易乃至於景氣走向來說，並非有利之舉。

2月以來全球金融市場波動升高，台股在3月底表現超越許多國外市場，係因其股利殖利率較高，且融券回補前軋空行情。現階段我們仍然建議投資人目前應提防風險勝過追逐報酬，原因如下：1.美中貿易戰爭：投資人無從判斷將如何收場。2.美國長短期利率利差縮減：這通常預示股票市場波動程度將增加。

3.比特幣價格崩跌：我們已多次質疑比特幣評價並不合理。目前其價格正在下跌，但科技業供應鏈需求可能也將因此受創。4.市場對S&P500企業2018年第1季獲利期待高。5.美國經濟數據令人憂心：美國零售銷售、投資、資本財新訂單等數據成長均趨緩。

6.iPhone及PC 2018上半年營收前景平淡。7.股市評價處於高檔，未達2000年水準但已高於2007年。8.美國新經濟概念股的近期利空：自駕車事故、臉書個資安全事件、亞馬遜遭川普總統點名對實體經濟造成傷害等。此外，FII將於中國上市 ，可能時間為4月底，恐觸動其他台灣企業效法赴陸上市的興趣，造成台灣人才及資金流失的不利影響。

整體而言，有鑑於2018上半年科技業獲利有下檔風險，我們認為在不確定升高的環境中，減碼對投資人而言應為較明智的作法。對必須維持部位的投資人，較平衡的操作方式，亦即增持股利概念股，至少可以降低風險。（作者是元大投顧總經理）

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