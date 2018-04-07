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清明美股漲多跌少 台股下週震盪個股表現

2018-04-07 14:42中央社 台北7日電

在美中貿易爭端加劇下，道瓊6日重挫2.34%，不過統計清明長假期間道瓊、S&P及NASDAQ均上漲，僅費半指數下跌，分析師認為，台股下週一指數震盪難免，但個股仍有表現空間。

台股清明節休假期間，美股3至5日道瓊、S&P、NASDAQ三大指數皆漲，僅費半指數第三天下跌，主因反應大陸宣布對美國的關稅反制措施，美國半導體公司出貨大陸的不利因素，其中道瓊前三天大漲800多點，但6日因川普擬加碼對中國大陸課徵關稅，使得美股四大指數在6日大跌超過2%，其中又以費半指數大跌超過3%最高。

累積4天來，道瓊漲1.2%最佳，S&P及NASDAQ仍漲超過0.6%，費半指數下跌0.9%表現最弱。

宏遠投顧研究部副總經理陳冠升表示，近期美中貿易戰仍將主導全球股市盤面，美股4天四大指數除了費半指數下跌之外，其他指數皆漲，下週一台股應該不至於會有大幅下跌的情況，預計以個別股票的調整為主。後續美股表現仍將牽動國際股市走向，預計第2季台股大盤仍舊高檔震盪或小幅回檔修正格局。

陳冠升指出，對台股而言，除了台灣夾在美中貿易戰之間，可能直接或間接受害，包含台灣出口到大陸再轉出口到美國的產品，或因需警覺中美以台灣為籌碼的衝突，需提防外資是否持續對台股賣超且匯出資金，台灣股匯雙跌。

除此，還需留意A股入列MSCI指數對台股資金的影響、4月底到5月中的季報影響，以及第2季電子業景氣淡季的影響。畢竟，第1季是台股常常表現做夢行情，但是財報出來之後，許多股價大漲的做夢股往往大跌打回原形。

保德信投信則認為，美中貿易對陣，對全球資本市場殺傷力不小，慎防美國道瓊指數跌破年線對台股的衝擊，包括美中貿易戰發展、地緣政治風險及美國科技股動向是三大變化球，都將持續牽動台股第2季表現，儘管目前外資偏保守，但在內資撐盤下，具題材、業績表現的中小型股可望輪動延續盤面熱度，首季季報是留意重點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，從長假期間國際股市整體表現看來還算具支撐，但美中貿易戰對全球股市的衝擊不小，台股下週一觀察半年線10774點能否守穩。

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