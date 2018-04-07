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與習近平打對台？ 蔡總統下周將出海校閱海空軍

股海指南針／押寶低基期股 波動中取勝

2018-04-07 00:23經濟日報 林成蔭

全球股市仍在牛市嗎？去年底，美國總統川普推動稅改政策成功後，股市大受激勵，道瓊工業等三大指數頻創歷史新高，帶動國際金融市場攻堅，台股也在1月創下11,270波段高點，但2月卻因經濟表現良好，點燃投資人對加速升息憂慮，加上程式交易賣壓湧現，股市閃崩，台灣加權指數迅速重挫到10,189點才止跌，3月投資人驚魂甫定，卻又逢美中貿易戰疑雲浮現，剛萌芽的反彈煙消雲散。

事實上，波動，才是常態，這才是股票市場真面目。去年由於波動率太低，投資人覺得不需要避險，股票選擇權交易量銳減，還造成知名投資銀行高盛退出股票選擇權造市商業務，那是非常態。換言之，今年，投資人必須習慣顛頗的股市，重點是，不要昏頭轉向迷失了方向。

股市仍在多頭階段，主因陸續公布的總體經濟數據顯示全球景氣仍在擴張。例如美國供應管理協會（ISM）公布的製造業指數2月出現60.8的亮麗數據，新公布的3月數字就下滑到59.3，略低於分析師預估的60，但仍高於景氣多空分界點50，且美聯準會（Fed）於3月經濟展望報告中，上調今年經濟成長率為2.7%，高於12月預估的2.5%，顯示美國景氣持續正向發展並無太大疑慮。

再者，中國官方製造業採購經理人指數（PMI）2月才50.3，令人擔心是否跌破50多空分界點，結果3月就走高到51.5，優於市場預期；台灣製造業PMI在2月僅50.4，3月就大幅跳升到63.6，高於市場預期，非製造業採購經理人指數（NMI）也較2月揚升3.7到54.4，顯示目前景氣狀況屬於復甦。

由採購經理人指數可歸納出，世界各主要國家數據會因基期高或低有所變化，但仍不脫成長軌道。重要的是，不只總體經濟數據，個別企業股價也開始出現調整，高基期的成長股漲勢開始鈍化，部分財報不如預期企業，回檔幅度和速度都頗為明顯，選股得特別謹慎。

例如特斯拉，單月跌幅超過兩成，符合華爾街對走勢空頭的定義，在技術線型上也呈現空頭排列，其主要導火線在於主力車款Model X在加州發生車禍，且後續車款Model 3每周生產5,000輛目標已兩度延後，事實上，特斯拉成立以來，幾乎每季虧損，股價之所以能大漲，是因為投資人對未來獲利有爆發性高度期待，是成長股代表之一，也帶動台灣的「特斯拉概念股」走勢，然而遲遲未能端出應有的成績單，加上近期知名信用評等機構穆迪調降其信用評等，投資人開始從美夢中驚醒。

近期不少高科技股如超微、高通等也疲軟一段時間，臉書、亞馬遜雖因個資外洩、川普點名等原因下跌，台股的大立光自6,075元高點一路走低，主要原因在股價漲勢已久，基本面稍有不如預期，法人持股鬆動便造成跌勢。

倒是價值型股票，股價基期不高，可望受惠資金轉進，例如低本益比又高殖利率的半導體通路商大聯大、3C通路商聯強；具備抗通膨題材且股價淨值比低於1的紡織上游台南紡織、遠東新、新纖等集團股，低檔有限；另外，生技醫療族群，去年大多業績持續成長，但股價無甚表現，今年在歷次回檔中底部墊高，展現法人買盤回籠跡象。

（作者是資深證券分析師）

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