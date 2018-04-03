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大立光12日法說會 新廠動向、3D感測成焦點

2018-04-03 15:13經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

股王大立光 (3008)預計下周四(12日)舉行法說會，由大立光執行長林恩平親自主持，預計新廠動向、3D感測等產業趨勢將成為會中焦點。

大立光今天一度面臨3,000元保衛戰，在外資法人賣壓壟罩下，盤中一度觸及3,005元低檔，寫下2016年7月以來波段新低，惟盤中低檔買盤介入，大立光終場力收平盤3,185元，上下振幅近6%。大立光預計4月5日公布3月營收，預期3月營收表現將左右下周盤勢

大立光營收法說會
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