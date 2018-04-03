日月光K25廠2020年Q1完工 可貢獻年營收百億元

2018-04-03 11:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林超熙 ╱即時報導



封測龍頭大廠日月光（2311）董事長張虔生今（3）日上午表示，日月光以擴大投資規模，迎來智慧新紀元的啟航，高雄楠梓K25廠新廠今日舉行動土典禮，預計2020年第1季完工，並可帶逾1,800個工作機會，投資金額為4.16億美元（約125億新台幣），預估滿載年產值可貢獻百億元營收。

張虔生表示，半導體產業永遠是大者恆大，所以日月光與矽品兩家公司一起合組日月光投資控股公司，不管外界的景氣如何變化，即便是全球半導體產業陷入低潮，日月光集團未來的影響力與表現，還是會比別人來得強勁。

張虔生致詞時表示，感謝高雄市政府與經濟部加工區管理處的大力支持與協助，讓日月光於楠梓加工區第二園區新建K25廠房。

日月光也將持續擴大投資規模，透過投資設備、產能，邀請更多研發人才進駐，活絡高雄地區經濟發展，以滿足未來多變的市場需求，進一步掌握未來半導體產業發展先機，發揮在全球半導體產業的影響力。

日月光K25廠房，為日月光集團從105年推動的「五年六廠」千億投資計畫之一，將專攻高階的3C、通信、車用、消費性電子以及繪圖晶片等應用領域。

目前K21廠、K22廠與K23廠已完工進駐，K24廠預計明年第1季完工量產，K26廠也於去年1月以買廠方式直接購入，並加入營運。

K25廠為地下三層、地上九層的建築，總面積達1萬餘坪，秉持節能減碳，以綠建築鑽石級標章為設計概念，未來取得認證，楠梓加工區第二園區，將成為綠建築密度最高的園區，形塑生產、生活、生態三生一體的優質園區空間。

因應智慧製造新時代的趨勢浪潮，日月光K25廠房的興建，將著重於智慧製程，打造智慧工廠，整合物聯網、大數據分析、智能設備與機器人應用，並以高階封裝技術為核心研發工程，達到智慧產品、智慧流程、智慧生產的目標，大為拓展日月光在楠梓第二園區的研發創新能量與產能，進而整合高雄地區研發及科技專才。