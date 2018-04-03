台股第2季走勢 聚焦四關鍵

2018-04-03 08:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林超熙 ╱即時報導



台股第1季上漲596點或5.78%，表現相當搶眼，在進入第2季後，是否能延續前一季的上漲動力，投資人莫不引頸期盼。綜合法人與證券分析師看法，第2季台股的榮枯，取決於四個重要因素：一、國際政經情勢的穩定與否，焦點在美中貿易戰的變化；二、蘋果公司第3季推新品，第2季對供應鏈的拉貨動能；三、科技業面臨5、6月傳統淡月，是否能走出「五窮六絕」陰影；四、外資對台股的多空操作態度。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示，近期在美中貿易衝突議題干擾及美國科技股修正下，使得台股供應鏈股價回檔整理，連帶大盤表現隨之震盪。

不過整體來看，雖貿易衝突仍未化解，但先前美國科技股下跌主要原因多為評價過高，並非營運利空所致，長線基本面並未動搖，中長期產業趨勢仍佳，待整理過後可望重拾漲勢，而台股亦可望跟著受惠。

再者，從資金面來看，雖然2月初外資在台股操作上隨國際股市回檔而略有調節，然幅度並未擴大，加以台幣升值亦顯示資金並未撤離，且台股基本面亦未出現連續下修的情況，因此，對於台股後市仍不看淡。

統一台灣動力基金經理人劉彥伯表示，台股受惠於全球三大經濟體穩健成長，預估今年企業獲利增長仍有7%，有基本面支撐，加上目前現金殖利率3.94%，仍居全球主要股市之冠，可望吸引外資持續匯入，多頭趨勢未變，加上預估弱勢美元仍會延續至下半年，有助資金留駐新興市場，台股第2季行情中性偏多，加權指數在10,000點至11,500點間震盪。

看好產業能見度佳的伺服器、網通，漲價趨勢明確的晶圓（Wafer）等半導體相關行業，另鎖定應用與趨勢發展正向的高效能運算（HPC）、人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、汽車電子等。

沈萬鈞進一步指出，不過短期操作上仍須留意美中貿易戰等國際政經不確定性干擾，以及外資及台幣匯率變化上，宜著重選股，建議可多留意營收表現和成長前景去佳的個股，及高殖利率相關概念股，科技股方面在長多趨勢不變下，部分漲多個股回檔後仍可逢低布局，包括雲端網通、AI相關供應鏈、3D感測等可多關注，傳產方面則可多留意利差放大之塑化、原物料股。