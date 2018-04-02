香港共享倉儲Boxful來台併購ALL IN精品倉儲

2018-04-02 13:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



亞洲最大到府共享倉Boxful(任意存)宣布併購台灣的ALL IN 精品倉儲，為迷你倉市場再添熱度。ALL IN精品倉儲2016年於台北成立。透過併購，Boxful任意存將加速整合台灣市場，帶來更大規模效益。原ALL IN精品倉儲客戶將可選擇以優惠的方案將物品存入Boxful任意存倉庫空間，由Boxful無縫移轉儲存物品。

Boxful任意存是香港的新創事業，首創到府收送的到府迷你倉服務，網路預約，即有專人上門收送儲存物品，從文件箱、標準箱或掛衣箱，大至不同尺寸的迷你倉空間都可以租用，並在台灣獲得保險保障。ALL IN精品倉儲則在五股、板橋各有一個倉庫，這項交易全數以現金完成。

Boxful任意存去年底宣布獲得B輪1800萬美元的投資，是亞洲倉儲業獲得最高額投資，台灣方資金包括頂新國際、台灣僑福集團都是股東之一。

Boxful任意存台灣區總經理許仄偉表示，台灣由於房價高、居住空間狹小，共享倉市場逐漸興起，成為近年熱門的創新服務。BOXFUL進入台灣不到兩年，每月平均成長2成，儲存的共享箱高度疊起來已有4.5座101高度，並在去年底進入台北、新北、基隆、桃園等四大城市，服務涵蓋區域人口超過900萬。因看好大台北迷你倉市場未來發展前景，透過併購加速市場整合，取得ALL IN精品倉儲的企業客戶，擴大規模提升經濟效益。