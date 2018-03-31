食品股去年全數獲利 味全擺脫連3虧

2018-03-31 12:18 中央社 台北31日電



食品類股去年財報全數出爐，受到食安風暴襲擊連虧3年的味全順利轉虧為盈，EPS回升到1.31元，也讓上市食品類股去年難得獲利全數轉正，也對映出景氣逐步回穩的趨勢。

觀察去年食品類股表現，整體而言，獲利全數轉正，成長與衰退則五五波，有11家獲利成長，10家獲利衰退，其中味全由105年的每股虧損1.53元轉為每股獲利1.31元轉變最大。

味全去年本業和業外轉投資都賺錢，稅後淨利達6.64億元，稅後每股盈餘為1.31元。其中毛利率已攀升至31.29%，較前年增加4.43個百分點，本業獲利達3.33億元，較前年虧損13.87億元大幅改善；去年業外收益也達7.46億元，較前年2.45億元大增2倍。

味全去年業外挹注來自處分龍潭廠及其周邊農牧用地共計2萬6116坪，交易總金額計13.3億元（含稅），處分利益挹注去年第4季單季獲利達5.78億元，全年稅後淨利達6.64億元。

統一企業則在出售上海星巴克獲利挹注下，去年度稅後大賺新台幣398.4億元，年增174.3%，EPS7.01元，年增達172%。

食品族群去年獲利表現，包括卜蜂及統一均創下歷史新高，排除統一因業外處份利益挹注，本業表現上，卜蜂可說是表現最亮眼的企業，包括營收、獲利及每股純益（EPS）均同步創下歷史新高。

卜蜂去年全年營收198.65億元，年增9.31%，稅後純益14.3億元、年增14.6%，EPS為5.35元。

另外一家表現較亮眼的是泰山企業，去年合併營收為76.82億元，雖然營收下滑5.28%，在海外事業包袱減少下，稅後盈餘為3.17億元，年增161%，EPS為0.93元，年增158%。

宏亞、大飲、綠悅-KY則是獲利衰退幅度較大的廠商，衰退幅度分別為92.75%、85.19%及61.84%。

一般的傳統節慶均為食品產業旺季，另外隨著季節變化，各類別廠商的淡旺季也不同，進入第2季夏季，由飲料、冰品相關族群接棒進入產業旺季，肉雞飼料、油脂類股則進入相對淡季。