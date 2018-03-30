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玉晶光自結2月每股純益0.39元

2018-03-30 16:23經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

玉晶光 (3406) 公布2月稅後純益3,888萬元，每股純益0.39元。玉晶光2月營收4.16億元，月減46%，是去年5月以來低點。

挾蘋果光發威，玉晶光上季賺近逾半個股本，每股純益5.8元，全年賺進逾一個股本，達10.5元，近日股價獲買盤力挺，站上三個月來高點，今天收308元，上漲4.5元。

玉晶光個股

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