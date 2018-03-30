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第2季變數大？羅瑋：關注四焦點掌握全球投資布局

2018-03-30 10:28經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

國際股市今年第1季常發生震盪，接下來的走勢，富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，金融市場有四大焦點要關注，首先要注意股市部分，上半年全球股市仍有機會再度上揚，但第3季實體經濟將逐漸感受到流動性緊縮的壓力，金融市場可能於第2季提前反應。

羅瑋在富邦期貨舉辦「名師高手面對面系列講座」時表示，投資人可關注四大焦點發展，金融市場可能於第2季提前反應資金在第3季緊縮效應之外；其次，外匯市場要密切關注美國聯準會（Fed升息頻率以及幅度、歐洲央行（ECB）與日本央行（BOJ）後續動向；由於主要央行逐漸收緊貨幣政策，先進國家債市將感受到較大壓力，但上半年資金可望持續流向新興債市；最後，原物料市場可以留意新興市場需求及美國與其他國家推動的基礎建設進度。

羅瑋表示，升息循環中，有兩個關鍵議題值得注意，第一，今年美國股市目前已經在高點，什麼因素會導致美國公債再進一步往上升，進而再次引發如同2月上旬股債雙殺的大幅修正？第二，雙赤字議題，若赤字過大，市場將對美元資產失去信心，進而造成美股下跌。

羅瑋表示，可觀察美國薪資增長以推估Fed升息頻率及幅度，並觀察VIX指數及TED Spread以了解目前市場恐慌心理及風險意識之變化。此外，美國雙赤字問題很可能繼Fed加速升息疑慮之後，成為下一個市場炒作議題，投資人需密切留意。

羅瑋表示，目前市場關注的焦點有兩個：第一、現階段投資人需要留意的是Fed縮表進度、ECB 及 BOJ 政策調整，因為流動性的縮減會造成股市失去上漲動力；關於升息問題，後續觀察重點，在於6月的聯準會委員利率預測點陣圖是否會揭露Fed今年將升息四次，以及ECB是否會公布9月底QE政策到期後之未來政策動向。

第二、後續關注美國貿易代表署（USTR）與財政部公布對中國一系列的制裁與限制措施力度，以及中國如何回應美國的作法與程度，未來2個月將是重要觀察期。

升息Fed富邦金控

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