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「管爺不要再受這口鳥氣了」 苦苓：選台北市長吧

中電去年轉虧為盈 擬配發現金股息1元

2018-03-29 19:07經濟日報 記者張義宮╱即時報導

台灣本土照明龍頭大廠中電（1611）去年財報出爐，每股純益1.55元，轉虧為盈，董事會決議派發每股現金股利1元，配息率高達64.5%；以29日收盤價10.6元計算，殖利率達9.4%。

針對台灣市場開發中小型儲能系統，中電推出應用於與建築結合的不斷電系統（UPS）；為了提升用電品質，配合台電規劃虛擬電廠專案，導入磷酸鋰鐵儲能櫃設備，補充二次變電所區域用電尖峰缺口，平衡電力供需，爭取新商機。

中國總經理翁芳裕表示，台灣LED照明產業進入高度競爭階段，雖產業經營環境嚴峻，但中電去年營運相對表現穩定，並在去年底順利出售台北商辦資產，亦挹注獲利，每股純益1.55元。

翁芳裕指出，經濟部近期審議通過台電新版電價級距，電價自4月起平均調漲3%，除了增加營運成本外，還須面對台電供電吃緊的常態，因此，節能及備用儲能成為穩定企業經營重要因素。

他強調，中電看好綠能市場長期發展，2008年起積極佈局光電環保能源產業，發展節能-LED照明與綠色生活，創能-潔淨能源運用，儲能-磷酸鋰鐵電池，轉能-智慧電力管理系統（BMS）四大領域，致力達成「綠平衡」企業遠景。

針對今年營運發展，他表示，持續開發環保節能綠照明（LED）產品，從室內商辦照明到戶外LED路燈照明系系統，結合綠照明與綠智能，推出適用於各環境的東亞LED節能照明產品，有效達到節能減碳及環保省電費功效，滿足各族群的實際使用需求。

翁芳裕指出，在全球智慧照明市場進入高速發展階段，中電以東亞照明品牌引領台灣照明產業發展超過一甲子，從光學設計、機構加工、製程改善等方面提升技術創新研發，並將儲能產品與LED節能照明結合，擴大應用層面，持續開發高效綠智能光電產品，大幅提升能源使用效率，融合光與電成為能源科技光電企業。

LED環保

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