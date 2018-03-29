英特磊擴產 強攻3D感測

2018-03-29 18:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱即時報導



三五族磊晶廠英特磊IET-KY今（29）日召開法說會，英特磊總經理高永中指出，公司位於德州新廠即將在第2季底投產，屆時將全力生產VCSEL（面射型雷射），瞄準3D感測以及車用二大市場，全年營收目標年增10至15%。

據悉，英特磊為全力衝剌VCSEL市場，位於德州新建的70,000平方英尺廠房已建置完成，正在等使用執照核准，目前已有5部機台安裝上線，預料未來將可大幅增加各項產品產能，增大營運規模，估計今年底前產能至少可較去年增加50%至60%。

值得注意的是，由於英特磊的德州新廠距離VCSEL元件供應商Finisar的廠區僅15分鐘，也讓市場揣測二家公司是否正為搶攻蘋果訂單做準備。對此，高永中僅回應，公司與Finisar合作關係緊密，但新廠量產的磊晶產品不止侷限在VCSEL，包含其他三五族磊晶都會生產，應用範圍以及客戶群面向很廣。

英特磊日前已公告年度財報，去年營收8.79億元，年減0.7%，稅後純益1.28億元，年增23.7%，每股純益3.56元，較前年每股純益2.88元，獲利增長23.6%，業績表現不俗；其中，第4季營收2.15億元，季減6.9%、年增12.2%，稅後純益3,530萬元，季增8.2%、年增53.1%，單季每股純益0.98元，較去年同期每股純益0.64元、去年第3季每股純益0.9元雙雙成長。

高永中指出，公司去年營收若扣除匯損因素，實際上是年增5%，創歷史新高，今年在新產能開出後，預估全年營收目標較去年增長10%至15%，同時毛利率也會維持在水準之上，整體業績下半年優於上半年，全年營運展望持樂觀態度。

展望今年營運，高永中認為，砷化鎵產品汽車防撞雷達晶片用於ADAS市場正持續成長中，新產品則是以VCSEL用於3D感測以及25G Data Center成長顯著，客戶數持續增加中。另外，銻化鎵高階元件製程發展、MBE硬體構件擴大市場，也都是今年產品推廣的重點。

此外，由於美國政府今年起調降企業所得稅，將有助於英特磊獲利表現提升。對此，高永中指出，今年稅率將從35%降至21%，因此公司今年的營收與獲利都有不錯的成長空間，表現可期。