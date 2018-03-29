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兩韓高峰會時間敲定！文在寅、金正恩4月27日會晤

4月台指期漲21點

2018-03-29 14:34中央社 台北29日電

台北股市今天終場跌19.74點，收10845.92點。4月台指期以10840點作收，上漲21點，與現貨相較，逆價差5.92點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，4月期貨10819點、5月期貨10792點。

台股今天終場跌19.74點，收10845.92點，成交金額新台幣1163.74億元。

4月台指期貨以10840點作收，漲21點，成交14萬9208口；5月期貨以10816點作收，漲24點，成交1853口。實際收盤價格以期交所公告為準。

台指期

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