軟板廠受惠蘋果加持 臻鼎-KY、台郡等今年動能強

2018-03-29 11:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊雅婷 ╱即時報導



軟板上游材料聚醯亞胺薄膜（PI）漲價，推升軟性銅箔基板（FCCL）的單價上揚，軟板廠今年以來搶備貨動作更為積極，加上針對5G通訊應用及細線路等新世代產品的產能擴充規劃，包括嘉聯益（6153）及台郡（6269）都有市場籌資案，預期今年在蘋果等加持下，軟板廠包括臻鼎-KY（4958）、亞電（4939）及新揚科（3144）業績可望再度攀高。

蘋果軟板廠嘉聯益以每股38元辦理7,684萬股現金增資案，募集約29.2億元資金，已完成募集；而台郡也正式向證期局送件擬發行1.2億美元 ECB（海外可轉換公司債）籌資。

台郡去年稅後純益達30.57億元，年增34.35%，每股稅後純益（EPS）高達10.07元，而因應5G 、軟板細線路化，已通過資本支出94億元計畫，預計2018及2019年兩年各分別支出一半，分別在高雄市、大陸江蘇省昆山各興建一座新廠。

台郡本季在蘋果HomePod智慧音箱等新品出貨拉抬下，產能較去年同期年增40%~50%，將是歷年最旺的第1季，至於今明兩年資本支出將用來擴廠、投資新材料、提升技術，投資效益預計在2019年呈現，屆時產能將倍增。

臻鼎去年總營收1088億元，年成長32％，突破千億元關卡，成為國內PCB首家營收破千億，進一步穩固全球PCB產值龍頭地位。

展望今年，臻鼎中國手機客戶營運貢獻程度可望穩定成長，加上於iPhone軟板產品供貨種類與比重將持續提升，且iPhone軟板件設計與規格持續升級，將穩健擴產5～10％因應，預估軟板產品年成長與營收占比分別將為16.4％與77％，將是今年營收主要成長動能。