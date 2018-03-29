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美股收低 台股開盤平盤上下震盪

2018-03-29 09:45經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

美股科技股表現持續疲弱，台股今（29）日以10,855.66點小跌10點開出後，一度翻紅向上走高，不過上檔有5日均線及季線壓力，使得指數再度翻黑，指數整體在平盤附近上下震盪。

美股昨日走勢呈橫盤震盪，雖然美國2017年第4季GDP優於市場預期，但是科技股表現弱勢，持續影響股市投資信心，蘋果、亞馬遜、特斯拉等重量級公司股價下跌，壓抑美股全日於平盤上下震盪，尾盤小幅收黑。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數微幅下跌9.29點或0.03%，收在23,848點；標普500指數下跌7.61點或0.29%，收在2,605點；那斯達克指數下跌59.57點或0.85%，收在6,949.22點；費半指數下跌28.1點或2.11%，收在1,299.82點，其中那斯達克、費半指數跌幅較大。

籌碼面部分，昨日集中市場三大法人合計賣超136.20億元，其中外資及陸資賣超84.94億元，投信賣超7.07億元，自營商賣超44.20億元。而外資在期貨市場同步偏空操作，其台股期貨多單未平倉量較前一交易日減少了3,854口，累計淨多單未平倉量下滑至43,066口。

法人表示，昨日台股拉回跌破季線，雖然中長期均線持續上揚，但短期均線與KD指標皆下彎，加上美國可能動用國際緊急經濟權力法，恐將引發新一波美中貿易戰，預期台股短線將在季線上下震盪；操作上建議以低基期且與貿易戰關聯較小之概念股及高殖利率傳產股為主。

台股

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